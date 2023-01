Kawasaki GPZ900R di Top Gun: all’asta un esemplare pre-serie nuovo di zecca!

Questo modello è stato esposto in alcuni musei e ha all'attivo solamente 6 miglia: è proposto da Mecum Auction nel lotto di Las Vegas del 24-28 gennaio

Oggi l’acronimo Ninja del marchio Kawasaki fa parte delle supersportive del calibro della ZX-10R oppure della H2, moto prestigiose che però devono i loro primati a quella prima due ruote del 1984 che, tra gli altri, è stata protagonista del celebre film Top Gun con Tom Cruise. Stiamo parlando della mitica GPZ900R, all’epoca una tra le più veloci disponibili perchè equipaggiata con un potente motore quattro cilindri da 115 cavalli e 85 Nm di coppia in grado di spingerla fino ai 240 km/h di velocità massima.

Oggi questa moto non è difficile da trovare sul mercato dell’usato… tuttavia l’esemplare che sarà proposto da Mecum Auction nell’asta di Las Vegas del prossimo 24-28 gennaio è sicuramente uno dei più appetibili mai visti in circolazione. Il motivo? Fondamentalmente perchè è nuova di zecca: si tratta di un modello di pre-serie che normalmente non era destinato a vedere la strada, e infatti è stato esposto per gran parte della sua vita come show-bike per poi diventare icona delle due ruote nei musei del Guggenheim di New York e di Bilbao, in Spagna. Appartenente a un manager Kawasaki, ha percorso meno di 6 miglia e le sue componenti meccaniche sono praticamente “vergini”… con tanto di indicazioni per il rodaggio sul tachimetro. Un vero bocconcino prelibato per qualsiasi appassionato di due ruote!