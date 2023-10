Kawasaki Ninja Trophy ZX – 4RR 2024, il nuovo trofeo monomarca

Il trofeo avrà luogo in cinque round all'interno del Campionato Italiano Velocità, che si svolgeranno nei principali circuiti italiani, e verrà disputato con moto prettamente di serie

Nel 1984, Kawasaki introdusse la GPz900R negli Stati Uniti, dando vita al leggendario marchio “Ninja”. In occasione del 40º anniversario di questo iconico sub-marchio, Kawasaki Italia presenta il Ninja Trophy ZX – 4RR 2024, un Trofeo Monomarca che promette emozioni e competizione di alto livello. Questo trofeo avrà luogo in cinque round all’interno del Campionato Italiano Velocità, che si svolgeranno nei principali circuiti italiani, e verrà disputato con moto prettamente di serie.

Trofeo Monomarca il Ninja Trophy ZX – 4RR: come funziona

L’organizzazione del trofeo è stata affidata a K-Racing Sports da Kawasaki Italia, che ha gestito tutti gli aspetti logistico-organizzativi. La moto protagonista sarà la Ninja ZX-4RR, la nuova Supersport di Akashi, una moto che si distingue nel segmento delle sportive di media cilindrata. Enrico Bessolo, Direttore Commerciale di Kawasaki Italia, afferma: “AWAKEN YOUR SUPERSPORT” è il motto della nuova Ninja ZX-4RR, in cui “Awaken” significa risvegliare. Il nostro obiettivo è rivitalizzare il mercato delle sportive di media cilindrata in tutta Europa.

La Ninja ZX-4RR è equipaggiata con un nuovo motore 4 cilindri in linea da 399 cc che sviluppa una potenza di 80 CV a 14.500 giri/min (con l’effetto RAM-Air). Il limitatore di giri è sorprendentemente oltre i 15.000 giri/min, il che la rende altamente desiderabile per i giovani piloti. La moto è dotata di un telaio ispirato al mondo del World Superbike (WSBK) e di un pacchetto elettronico di alta categoria, che include un quick-shifter e uno schermo LCD a colori con funzione track-mode per visualizzare i tempi sul giro, la posizione del cambio e i giri motore.

Le moto partecipanti a questo trofeo saranno equipaggiate con un Kit Racing che comprende componenti come una carenatura completa, un sistema di scarico completo, un set di pneumatici, protezioni per il motore, kit manubrio, pedane, leve freno e frizione con relative protezioni e filtro dell’aria. Per coloro che desiderano partecipare, il costo dell’iscrizione al trofeo insieme al Kit Racing è di 5.900 euro (IVA esclusa), mentre il prezzo della moto è di 9.690 euro secondo il listino al pubblico.

Le moto saranno disponibili presso i dealer ufficiali Kawasaki a partire da ottobre. I partecipanti al trofeo potranno godere di un montepremi con premiazioni a ogni round, assistenza in pista da parte del personale tecnico, tutor per la formazione fornita da piloti professionisti e premiazioni finali per i migliori rider, team e dealer.