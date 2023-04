Kawasaki Z650RS: il kit heritage è in omaggio

Chiunque acquisti una Kawasaki Z650RS fino al venerdì 30 giugno 2023 avrà in omaggio l'escluso set dal valore commerciale di 505 euro

Kawasaki Z650RS vanta un nutrito stuolo di appassionati per la sua capacità di riunire tradizione e innovazione, cosa difficile nel mondo delle moto. La Casa di Akashi è venuta ulteriormente incerto ai centaure amanti dello stile retrò lanciano una nuova promozione: fino al 30 giugno, tutti coloro che acquisteranno una nuova moto riceveranno in omaggio l’elegante Kit Heritage.

Kawasaki Z650RS: la naked retrò

La Z650RS coniuga il fascino dello stile retrò con la tecnologia più moderna. Grafiche e colori ispirati agli anni ’70, classico faro tondo con tecnologia a Led, strumentazione analogica e motore bicilindrico, fanno di questo modello un punto di riferimento nel segmento modern-classic, destinato a stupire tutti i motociclisti con il suo spirito “Retrovolution”. Per personalizzare e rendere ancora più unica la Z650RS, una delle moto di riferimento nel segmento modern-classic, Kawasaki ha deciso di lanciare questa nuova promozione e fino al venerdì 30 giugno 2023 chi la sceglierà avrà in omaggio l’escluso set dal valore commerciale di 505 euro.

Il Kit Heritage è un pacchetto accessori composto da una griglia di protenzione del radiatore, il maniglione per il passeggero, gli emblemi al serbatoio, le cover per gli indicatori di direzione e la protezione per il serbatoio. Kawasaki fa presente che le spese di montaggio del Kit Heritage sono escluse.

Kawasaki Z650RS: le caratteristiche

Come la sport-retrò di Kawasaki Z900RS, la Z650RS presenta un aspetto senza tempo. Come modello di media cilindrata, un aspetto leggero e casual riflette il suo carattere amichevole per il motociclista. Il fascino di una motocicletta tradizionale è completato da tocchi di design semplici e moderni che consentono alla Z650RS di integrarsi perfettamente nella vita di tutti i giorni. Ottimizzato per la guida di tutti i giorni, il motore Parallel Twin da 68 CV offre una risposta rapida, ottime prestazioni ai regimi medio-bassi e un risparmio di carburante favorevole. Quando si apre l’acceleratore, i motociclisti noteranno un motore dal carattere fluido e potente che offre sia un alto livello di controllo durante le piccole regolazioni dell’acceleratore sia una gratificante accelerazione ai bassi regimi.

Le ruote originali sono dotate di raggi piatti progettati per assomigliare alle classiche ruote a raggi. Progettate utilizzando la tecnologia di analisi avanzata di Kawasaki, le ruote offrono un equilibrio tra leggerezza ed aspetto elegante, contribuendo sia alla maneggevolezza che a un design adatto alla categoria retrò. La strumentazione analogica e i quadranti del tachimetro sono completati da uno schermo LCD multifunzionale, che bilancia l’aspetto in stile retrò con la funzionalità moderna.