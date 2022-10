Keanu Reeves presenta la sua Arch Motorcycle 1S

Per ora, però, la moto firmata dall'attore (e di cui non è stato comunicato il prezzo) non sarà commercializzata in Italia poichè l'impianto di scarico non rispetta le normative europee

Keanu Reeves è uno degli attori più amati di Hollywood per la sua capacità di esser uomo semplice, comune, con le passioni che hanno tutti come la musica (è un discreto bassista) e le moto di cui ora è diventato anche produttore.

Arch Motorcycle 1S: le caratteriste

Arch Motorcycle, la Casa motociclistica fondata da Keanu Reeves e Gard Hollinger, fu presentata nel corso dell’edizione 2017 di Eicma e da lì è stato molto il lavoro fatto per realizzare il primo esemplare: la Arch Motorcycle 1S è una moto sportiva equipaggiata con un motore bicilindrico a V raffreddato ad aria da 2032 cc fissato al centro del telaio e capace di erogare una potenza massima di 124 CV e una coppia massima di 156 Nm. Per quanto riguarda l’aspetto, le linee spigolose vengono abbandonate in favore di tratti più morbidi in cui spicca il grande faro tondo con luci a LED sul quale è attaccato il cupolino.

Ai lati del serbatoio sono state inserite due prese d’aria. La forcella a steli rovesciato è regolabile, mentre l’impianto frenante è Brembo con ABS Bosch. Purtroppo, per il momento, la 1S non sarà commercializzata in Italia per colpa dell’impianto di scarico che non rispetta le vigenti normative anti inquinamento.