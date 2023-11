Keeway: tutte le novità in mostra a EICMA 2023

Il brand ha scelto la kermesse milanese per il lancio di due modelli inediti da 125 cc: lo scooter Versilia 125 e la Scrambler X-Light 125

Keeway ha scelto la cornice di EICMA 2023 per il lancio di due modelli inediti da 125 cc: lo scooter Versilia 125 e la Scrambler X-Light 125. Unendo l’eleganza del design alla funzionalità, questi veicoli promettono di essere un punto di riferimento per gli appassionati e i pendolari urbani.

X-Light 125: il fascino del retro con prestazioni moderne

La X-Light 125 fa il suo debutto con una combinazione vincente di stile e sostanza. Questa Scrambler cattura l’essenza delle café racer con il suo motore monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria, in grado di raggiungere una velocità di punta di 99 km/h. Gli appassionati di design classico saranno incantati dal suo grande faro anteriore, dallo scarico basso e dalle ruote a raggi, mentre il comfort è assicurato da una sella doppia progettata per due.

Versilia 125: un tuffo nel futuro con uno sguardo al passato

Introducendo lo scooter Versilia 125, Keeway offre una sintesi perfetta tra il charme retrò e la tecnologia avanzata. Evidenziando l’ispirazione degli scooter compatti europei, il Versilia 125 vanta tocchi di classe come un tachimetro analogico e un infodisplay digitale, racchiusi in un design sottile ed elegante. Non solo estetica, il Versilia 125 è pratico, con un parabrezza progettato per una visibilità ottimale e un vano portaoggetti con porta USB per la massima comodità durante la guida urbana.

Agilità e connettività: il duo dinamico per la città

I nuovi modelli Keeway sono l’epitome dell’agilità urbana. Il Versilia 125, con un peso di soli 107 kg, si distingue per la sua maneggevolezza e facilità di guida, arricchita da opzioni di avviamento elettrico o kick-starter e una velocità massima di 90 km/h. Disponibile in una palette di colori che spazia dal classico nero al vivace rosso, il Versilia è tanto pratico quanto attraente. Con questi nuovi modelli, Keeway si pone come un attore innovativo nel panorama delle due ruote, offrendo soluzioni su misura per la mobilità di oggi e di domani.