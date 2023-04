KTM: gli aggiornamenti per il 2024 su SX e SX-F

Le nuove moto conservano tutte le caratteristiche tecniche che hanno contribuito ad affermare le KTM SX come le più Ready To Race del mercato, con l'aggiunta di una fine messa a punto delle sospensioni e di nuove grafiche, che strizzano l’occhio al passato

KTM ha annunciato le novità in arrivo nel 2023 per i modelli SX a due tempi e SX-F a quattro tempi. Questi saranno caratterizzati da un look rinnovato e aggiornamenti tecnici alla parte sospensiva WP.

KTM SX e SX-F 2024: le caratteristiche

A un anno dal lancio dei modelli 2023, KTM annuncia l’arrivo della gamma Motocross 2024. Le nuove moto conservano tutte le caratteristiche tecniche che hanno contribuito ad affermare le KTM SX come le più Ready To Race del mercato, con l’aggiunta di una fine messa a punto delle sospensioni e di nuove grafiche, che strizzano l’occhio al passato. Gli immancabili colori bianco e arancione sono stati abbinati agli inserti viola, che rimandano proprio al colore con il quale le moto Made in Austria si presentavano al cancello di partenza nei primi anni ’90.

Tutte le moto della gamma KTM SX sono caratterizzate da un telaio idroformato tagliato al laser e saldato da robot, al quale vengono abbinati il telaietto posteriore realizzato in alluminio rinforzato con poliammide e il forcellone cavo in alluminio pressofuso. Progettato e costruito sulla base di parametri di flessione torsionale e longitudinale calcolati al centesimo di millimetro, al telaio è abbinato un pacchetto sospensioni WP XACT completamente regolabile, che assicura al pilota un feedback eccezionale, un eccellente assorbimento degli impatti e grande stabilità alle alte velocità.

Per i MY24 sia la forcella che il mono WP sono stati aggiornati, così da migliorare l’equilibrio, l’agilità e il comfort in tutte le condizioni di guida, dalle sezioni più ritmiche e veloci a quelle più tortuose e bucate. Una volta in movimento, le nuove KTM SX e SX-F 2024 offrono al pilota una posizione di guida, a detta del costruttore austriaco, perfetta, che permette un contatto ottimale con le ginocchia, soprattutto quando si guida in piedi sulle pedane. Questa caratteristica, unita all’ottimizzazione dei punti di contatto del corpo con le sovrastrutture e al profilo piatto della sella, contribuisce a migliorare complessivamente le performance.