Nuova Honda CB750 Hornet, caratteristiche tecniche e versioni

La nuova Honda CB750 Hornet è spinta da un nuovissimo motore bicilindrico parallelo Unicam di 755 cc capace di 92 CV di potenza e 75 Nm di coppia. Tutto nuovo anche il telaio in acciaio con struttura a diamante. L'elettronica è dotata di 4 Riding Mode per regolare potenza, freno motore e controllo di trazione

Intermot, il salone della moto di Colonia (Germania) è stata la sede scelta da Honda per presentare l’attesissima nuova CB750 Hornet, che segna il ritorno in gamma di uno dei nomi più evocativi tra i modelli della Casa dell’Ala.

Nuova Honda CB750 Hornet: le caratteristiche

Veloce, agile e divertente, la Hornet assicurerà un piacere di guida totale su qualsiasi percorso grazie al miglior rapporto potenza/peso della categoria combinato con l’equilibrio, la stabilità e l’agilità per le quali le moto Honda sono da sempre apprezzatissime dagli appassionati.

Il nuovissimo motore della Hornet riunisce in dimensioni compatte tutte le abilità ingegneristiche di Honda. Il bicilindrico parallelo di 755 cc è in grado di erogare 92 CV di potenza massima e 75 Nm di coppia massima. Grazie al peso con il pieno di benzina contenuto in soli 190 kg offre il miglior rapporto peso/potenza della categoria, pari a 0,36 kW/kg o 2,81 kg/kW. La distribuzione compatta Unicam a 8 valvole, resa celebre dai modelli della gamma CRF, sfrutta canali di aspirazione a vortice (Vortex Flow Duct) e condotti di aspirazione discendenti per assicurare una combustione ottimale.

L’albero motore a 270° regala ottime sensazioni e grande carattere alla guida; la trasmissione primaria aziona anche l’albero di equilibratura, mentre il cambio a 6 rapporti è dotato di frizione assistita e antisaltellamento. Gli ausili elettronici alla guida si avvalgono della tecnologia Throttle By Wire (TBW) che comprende 4 Riding Mode (di cui uno completamente personalizzabile) che mixano 3 livelli di controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control, integrato con l’anti‑impennamento) e 3 livelli di regolazione della potenza e del freno motore.

Per sfruttarne al massimo il potenziale, il nuovo motore è alloggiato in un nuovissimo telaio in acciaio con struttura a diamante, straordinariamente leggero grazie all’ottimizzazione dello spessore e della rigidità delle pareti e dei tubi. Per garantire la massima agilità e una risposta ottimale sono state scelte le migliori sospensioni disponibili: forcella a steli rovesciati Showa SFF‑BPTM da 41 mm e ammortizzatore Showa con leveraggio Pro-Link. Le doppie pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini assicurano una frenata sempre potente e modulabile, mentre le dimensioni degli pneumatici sono state scelte per garantire un livello elevato di aderenza e un’agilità sorprendente: sezione da 120 all’anteriore abbinata a una sezione da 160 al posteriore, un mix unico per una naked di questa cilindrata e potenza.

Il ricco elenco di dotazioni si completa con un display TFT a colori da 5” che riproduce le informazioni in modo chiaro e consente di gestire tutti i sistemi, oltre a fornire la connettività del sistema Honda Smartphone Voice Control per dispositivi Android e iOS. L’illuminazione è garantita da fari full LED; gli indicatori di direzione si disinseriscono automaticamente e integrano anche il sistema di segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop System). Il tratto distintivo della nuova Hornet è il serbatoio ispirato alla forma dell’ala del calabrone. Ovunque si posi lo sguardo, dal frontale spigoloso e aggressivo, alle linee nette ed essenziali della coda, prevale lo spirito grintoso che ne definisce il carattere da vera naked sportiva.

La nuova CB750 Hornet sarà disponibile nei colori Pearl Glare White con telaio Metallic Red Flame e forcella anodizzata Red, Graphite Black con telaio Metallic Red Flame e forcella anodizzata Red, Matte Iridium Gray Metallic e Mat Goldfinch Yellow.