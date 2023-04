Next-Gen Tour: il nuovo Scrambler Ducati si prende la scena in Europa

Londra, Milano, Monaco di Baviera, Madrid e Parigi accoglieranno cinque eventi con cui immergersi nel mondo Scrambler. Durante le tappe del tour sarà possibile effettuare o prenotare test ride con lo Scrambler Icon, già disponibile nelle concessionarie della rete Ducati

Energia, aggregazione, divertimento, musica, colori, arte digitale. C’è da aspettarsi tutto questo e molto altro dalle cinque tappe di Scrambler Next-Gen Tour: il viaggio itinerante con cui la nuova generazione Scrambler Ducati vuole lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati, subito dopo aver conquistato tutti con le proprie caratteristiche dinamiche durante la Global Riding Première di Valencia.

Le tappe dello Scrambler Next-Gen Tour

Cinque tra le più importanti metropoli europee (Londra, Milano, Monaco di Baviera, Madrid e Parigi) accoglieranno, in luoghi cool pienamente in linea con il mood del brand, cinque eventi con cui immergersi nel mondo Scrambler e vivere quelle vibrazioni che lo hanno reso un successo globale da più di 100.000 moto vendute in 8 anni. Il progetto Next-Gen Tour è immediatamente riconoscibile per la sua forte identità visiva e grafica, studiata in collaborazione con Van Orton Design. Il duo torinese è tra i più popolari esponenti dell’arte digitale europea e per l’occasione ha declinato i propri principi creativi sulla base dei concetti della seconda generazione Scrambler Ducati, curando l’immagine del tour nel suo insieme. Inoltre, sull’onda dello spirito di personalizzazione che rappresenta uno dei punti fermi della filosofia Scrambler, Van Orton Design ha portato la propria creatività sulle cover di una versione unica che farà il giro d’Europa.

Ciascuna tappa avrà un programma personalizzato con numerose sorprese per intrattenere e far divertire i partecipanti. L’appuntamento italiano si terrà dal 4 al 6 maggio presso lo Spazio Lenovo di Corso Matteotti in pieno centro a Milano. Il programma prevede un evento inaugurale esclusivo nella serata di giovedì 4 maggio e la possibilità per gli appassionati di svolgere i test ride presso la concessionaria Ducati Milano in tutte e tre le giornate di show. Tutto ruoterà intorno ai nuovi modelli in gamma: Icon, Full Throttle e Nightshift, tre versioni che confermano la semplicità e l’autenticità che da sempre rappresentano valori essenziali per tutti gli appassionati Scrambler, diventando al tempo stesso più contemporanee, colorate e dotate di una personalità ancora più vivace.

Ecco il calendario dello Scrambler Next-Gen Tour:

Londra, HERE at Outernet – 27 aprile

Milano, Spazio Lenovo – 4-5-6 maggio

Monaco di Baviera, Jochen Schweizer Arena – 13 maggio

Parigi, Ground Control – 16 maggio

Madrid, X-Madrid – 1 giugno