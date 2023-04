Peugeot XP400: caratteristiche tecniche, prestazioni e prezzo

Peugeot XP400 ha un design come diversi punti in contatto con le auto della Casa del Leone ed è spinto da un motore PowerMotion Euro5 da 400 cc che sviluppa una potenza massima di 36,7 CV

Non sono molti i brand che possono vantare una produzione convincente sia nel mondo delle auto sia in quello delle moto. Peugeot è tra questi e con lo scooter XP400, presentato durante l’ultima edizione di EICMA e finalmente nelle concessionarie, prova idealmente a unire questi due settori non così distanti tra di loro.

Peugeot XP400: le caratteristiche

Peugeot XP400, infatti, ha un design come diversi punti in contatto con le auto della Casa del Leone (con i Drl che ricordano i canini del leone all’anteriore e i tre artigli al posteriore) dalla qualche trae anche alcuni principi cardine, come la qualità e la funzionalità. Questo maxiscooter ha una silhouette atletica e forme affilate che gli conferiscono un’immagine dinamica e avventurosa, evidenziata da una carrozzeria in grigio Shark con accenti arancioni.

Prodotto in Francia, XP400 viene a completare la famiglia dei veicoli premium del marchio ed è spinto da un motore PowerMotion Euro5 da 400 cc che sviluppa una potenza massima di 36,7 CV a 8.150 giri/min e una coppia massima di 38,1 Nm a 5.400 giri/min. L’aumento della coppia ai bassi regimi e la tecnologia LFE assicurano una guida più piacevole, più silenziosa e più efficiente dal punto di vista dei consumi per chi desidera una guida fluida.

La frenata è gestita un doppio disco da 295 mm all’anteriore e da un disco singolo da 240 mm di diametro al posteriore, con doppio ABS. Per garantire il massimo comfort su tutti i tipi di strada, le sospensioni sono dotate di una forcella a steli rovesciati con 140 mm di escursione all’anteriore e di un ammortizzatore al posteriore. I fari sono a LED. L’XP400 si distingue per le ruote a raggi con pneumatici 110/70-17 all’anteriore e 160/60-15 al posteriore. Il design degli pneumatici off-road non lascia dubbi sulla versatilità del modello. Peugeot XP400 è dotato di un cruscotto connesso TFT da 5 pollici con tecnologia i-Connect per la navigazione turn-by-turn, sistema smart key, presa USB e una comoda sella biposto con maniglie di sostegno per il passeggero e poggiapiedi per un viaggio confortevole anche in due.

Lo scooter è in vendita a un prezzo di 8.499 euro.