Royal Enfield Continental e Interceptor: ecco le versioni speciali Thunder e Lightning

Il marchio britannico ha presentato due serie speciali della Continental GT e della Interceptor 650: ecco le loro novità

Novità in arrivo nella gamma moto di Royal Enfield: il marchio britannico ha svelato nelle scorse ore due versioni speciali della Continental GT e della Interceptor, due scrambler che condividono sotto diversi punti di vista la loro architettura dal momento che sono entrambe equipaggiate con un bicilindrico parallelo da 648cc per 47 CV e 52 Nm di coppia, con una ciclistica che prevede la forcella anteriore telescopica e il doppio ammortizzatore posteriore e l’impianto frenante a disco con sistema ABS.

La Continental GT è disponibile in versione “Thunder Edition“, mentre la Interceptor in versione “Lightning Edition“, che sostanzialmente tradotti in italiano significano “tuono e fulmine”: entrambe sono impreziosite da diversi nuovi accessori che le rendono ancora più inclini al mototurismo e tra questi vale la pena citare il parabrezza fumé anteriore, gli specchietti retrovisori dal design inedito, una sella più ampia e spaziosa, il paracoppa in alluminio, le protezioni paramotore, il tappo serbatoio dell’olio lavorato in CNC e le immancabili borse laterali morbide e removibili.

Qual è il loro prezzo a listino? Attualmente disponibili in Regno Unito, la Royal Enfield Continental GT Thunder Edition è proposta a 6.495 sterline (circa 7.250 Euro), mentre la Interceptor Lightning Edition a 6.695 sterline (che equivalgono a poco più di 7.500 Euro). Prezzi simili saranno proposti anche sul mercato italiano, dove entrambi i modelli potranno essere scelti con tutte le colorazioni previste dall’attuale gamma 2023 (anche bi-colore e cromate).