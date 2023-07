Suzuki V Strom 800DE: la moto che fa cambiare passo alla casa giapponese

Il cuore del progetto Suzuki V Strom 800DE è nel nuovo motore parallelo fronte marcia con una cilindrata di 776 centimetri cubici e 84 cavalli di potenza che permette di avere una moto equilibrata e divertente

Quante volte abbiamo detto che sono i dettagli che fanno la differenza? Moltissime. In riferimento alla Suzuki V Strom 800DE, i dettagli di cui parliamo sono tutti racchiusi nelle due lettere DE, vale a dire Dual Explorer. Ora vi spieghiamo perché.

Suzuki V Strom 800DE: le caratteristiche

Il cuore del progetto Suzuki V Strom 800DE è nel nuovo motore con cilindrata di 776 centimetri cubici, 16 valvole e doppio albero a camme in testa, con manovellismo a 270 gradi in grado di erogare una potenza massima di 84 cavalli a 8.500 giri e una coppia massima di 78 nm a 6.800 giri. La novità sta nel fatto che i progettisti di Suzuki hanno scelto un propulsore parallelo fronte marcia che permette di avere una moto equilibrata e divertente sa che la si usci nel traffico cittadino, sia in superstrada magari e perfino sullo sterrato.

Inoltre, con questo modello arriva la ruota anteriore da 21 pollici, una caratteristica fondamentale per una moto votata all’utilizzo sull’asfalto e nel fuoristrada. A livello di elettronica, sono disponibili tre mappe, A, B e C. La A è la aggressiva e permette di sfruttare al massimo il motore. La B esalta le caratteristiche di coppia ed erogazione del bicilindrico garantendo un’erogazione morbida. La C è perfetta per l’uso della moto sul bagnato o terreni particolarmente viscidi.

Il motore di cui abbiamo già parlato, lavora la meglio grazie al cambio quick shifter e al controllo di trazione (disinseribile) con quattro livelli di intervento, compreso quello indicato dalla lettera G, (ovvero “gravel”), dedicato al fuoristrada, che permette di derapare con estrema facilità mantenendo però un livello di sicurezza gestito dal controllo elettronico. L’acceleratore elettronico ride-by-wire è abbinato al Low RPM Assist, che evita l’abbassamento del minimo del motore, regolando automaticamente i giri in fase di partenza o a basse velocità.