Dust&Fun Flat Track Cup, al via l’edizione 2023

L'evento si svilupperà su quattro appuntamenti (22-23 Aprile, pista Tre Ponti; Ravenna 6-7 Maggio, pista di Lonigo, 17-18 Giugno, Pista di Terenzano e 2-3 Settembre, Pista Tre Ponti Ravenna) e sei gare

Nel calendario nazionale dedicato alle due ruote sta tornando un appuntamento molto atteso: dopo il grande successo riscosso nell’edizione 2022, tra pochi giorni prenderà il via la seconda edizione del Dust&Fun Flat Track Cup, un’esperienza dentro e fuori la pista ovale per vivere a 360° le emozioni del flat track, anche in Italia.

Torna la Dust&Fun Flat Track Cup: di cosa si tratta

La seconda edizione della Coppa Dust & Fun è pronta per diventare ancora più grande e più coinvolgente che mai grazie a un format che ha riscosso grande successo: giri liberi e allenamenti il sabato, seguiti da BBQ e serata. Dust&Fun è ha l’obiettivo di rendere il flat track alla portata di tutti. In questo senso, il supporto della Royal Enfield Slide School, con le sue Royal Enfield Scram FT 411, adatte per il flat track, rende ancora più accessibile l’evento anche ai neofiti di questo sport. Nella prima edizione del 2022 il Dust&Fun ha visto la partecipazione di oltre 150 piloti provenienti da tutto il mondo. L’organizzazione di questo evento è stato possibile grazie alla collaborazione tra Royal Enfield, Deus Ex Machina (brand di abbigliamento lifestyle ispirato al mondo moto) e Nico Sorbo, pluripremiato pilota e istruttore alla guida della Royal Enfield Slide School Italy.

La novità 2023 in questa seconda edizione del Dust&Fun, è l’inserimento dell’inedita categoria “Royal Enfield Dealer Cup”, che apre le porte anche a squadre composte dai concessionari Royal Enfield, che scendono in pista in sella alle loro Scram FT 411, approntate proprio per il Flat Track, concretizzando un’offerta di intrattenimento davvero completa e dimostrando ancora una volta la versatilità e la qualità della gamma Royal Enfield. Tutto questo durante quattro weekend da passare nella pista ovale di FlatTrack di Ravenna, Lonigo e Terenzano, dove ogni moto e ogni pilota saranno i benvenuti. Ci sarà spazio per i neofiti e tantissime categorie per le gare della domenica, party il sabato sera, spazio camping e “Movie Night” con la proiezione di film dedicati al flat track, come la tradizione insita in questo sport insegna.