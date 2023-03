Voge Trofeo 350AC 2023: la piccola scrambler per tutti

Il motore bicilindrico da 321,8 cc è in grado di erogare una potenza massima di 40,8 CV. Voge Trofeo 350AC è disponibile nella colorazione Blazing Yellow al prezzo di listino di 4.590 euro franco concessionario

Il fervente settore delle scrambler si arricchisce di una nuova protagonista Voge Trofeo 350AC che arriva nella sua versione 2023 con l’obiettivo di unire prestazioni e stile a un prezzo accessibili a tutti.

Voge Trofeo 350AC 2023: le caratteristiche

La Voge Trofeo 350AC unisce linee decisamente retrò a elementi decisamente più moderni. Il motore bicilindrico da 321,8 cc è in grado di erogare una potenza massima di 40,8 CV (30 kW in linea per essere guidata con la patente A2) a 10.500 giri/min, una coppia massima di 31 Nm a 9.000 giri/min ed è molto gestibile. Il cambio è a 6 marce e la velocità massima è di 158 km/h. Il serbatoio ha una capacità di 12,5 litri e i consumi dichiarati dalla casa sono si 28 km/l con emissioni di CO2 par a 84 g/km. La sella è alta appena 785 mm e queso permette di poter appoggiare saldamente i piedi a terra anche per i piloti di statura ridotta. I due maniglioni laterali in alluminio permettono all’eventuale passeggero di restare aggrappato in sicurezza e in comodità.

La moto è dotata di un display LCD con brillanti colori capace di offrire tutte le informazioni utili alla guida quali contachilometri ODO/TRIP, tachimetro, contagiri, livello e indicatore consumo medio carburante in l/100 km, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, sensore luminosità, orologio digitale, temperatura liquido refrigerante, indicatore ABS. Sul lato sinistro della strumentazione è, inoltre, presente una comoda presa USB. A completamento della dotazione, i fari full LED che garantiscono visibilità ottimale in ogni situazione e il sistema ABS a doppio canale il sistema ABS a doppio canale che garantisce sicurezza in ogni condizione.

Il telaio è in tubi di acciaio alto resistenziale mentre il sistema sospensivo è garantito da una forcella upside-down di diametro 41 mm con escursione di 125,2 mm all’anteriore e da un ammortizzatore singolo a precarico regolabile. L’impianto frenante monta disco singolo di diametro 298 mm all’anteriore e da 240 mm al posteriore, con sistema ABS a doppio canale per garantire la massima sicurezza in ogni condizione di guida. I cerchi in lega leggera a 6 multirazze sdoppiate, infine, montano pneumatici da 110/70 ZR17 all’anteriore e 150/60 ZR17 al posteriore.

Voge Trofeo 350AC 2023: quanto costa

Voge Trofeo 350AC è disponibile nella colorazione Blazing Yellow al prezzo di listino di 4.590 euro franco concessionario.