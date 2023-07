Voge Valico 525DSX, caratteristiche tecniche e prezzo

La Voge Valico 525DSX segna un punto di svolta nella storia del marchio, presentandosi come la prima moto a introdurre il nuovo corso stilistico che caratterizzerà tutti i futuri modelli

Voge ha presentato la nuova Valico 525DSX la moto adventure caratterizzata da un design contemporaneo, una dotazione ricca e soluzioni tecniche pensate per soddisfare gli amanti anche dello sterrato.

Voge Valico 525DSX: le caratteristiche

La Voge Valico 525DSX segna un punto di svolta nella storia del marchio, presentandosi come la prima moto a introdurre il nuovo corso stilistico che caratterizzerà tutti i futuri modelli, a partire dalla sezione frontale, disegnata per donare al veicolo un carattere da vera adventure e per garantire un elevato livello di comfort. Designer e tecnici hanno lavorato a stretto contatto per realizzare sovrastrutture capaci di offrire una protezione aerodinamica ottimale. A riparare le gambe del pilota ci pensano i convogliatori perfettamente raccordati con il serbatoio da 16,5 litri, mentre i paramani e il cupolino regolabile manualmente con escursione di 70 mm assicurano la deviazione dell’aria da busto, spalle e casco, garantendo sempre una visibilità ottimale grazie ai profili rastremati frutto di studi di fluidodinamica computazionale.

La zona posteriore della Valico 525DSX presenta una linea filante che assicura una seduta contenuta ed estremamente ergonomica e facilita la guida in piedi, ma allo stesso tempo molto generosa in termini di spazio. A rendere ancora più “avventuriero” il design della nuova Valico ci pensa lo scarico con il silenziatore dotato di fondello e cover con effetto in fibra di carbonio montato in posizione alta per offrire maggiore luce a terra.

Il cuore della moto è il bicilindrico parallelo raffreddato a liquido che già equipaggia la Trofeo 525ACX. Per rispondere al meglio alle esigenze di una adventure capace di girare il mondo e di passare tra asfalto e terra con estrema facilità, il motore due cilindri in linea della 525DSX aumenta la cubatura che equipaggiava il modello Valico 500DS e 500DSX, passando da 471 cc a 494 cc, soluzione pensata anche per garantire una coppia di 44.5 Nm a 7.000 giri/min distribuita in maniera omogenea sull’intero arco di erogazione. La potenza di 47,6 CV (35 kW) permette inoltre di guidare la Valico 525DSX anche con patente A2, aprendo così le porte del segmento anche a chi entra nel mondo delle due ruote con il desiderio di viaggiare in lungo e in largo.

Sulla Valico 525DSX il controllo di trazione è di serie ed è anche facilmente disattivabile direttamente dal blocchetto comandi sinistro per consentire massima sicurezza su strada e totale libertà quando si affronta un tratto sterrato. Le mappature motore sono due, E (Economy) e S (Sport): la prima rappresenta il miglior compromesso tra prestazioni, consumi e fluidità di guida, mentre la seconda è stata messa a punto per restituire un’erogazione più sportiva. A completare la dotazione elettronica ci pensa l’ABS disinseribile sia all’anteriore sia al posteriore tramite apposito pulsante sul blocchetto comandi destro, perfetto per la guida off road e fondamentale per una guida sicura.

La ciclistica della Valico 525DSX è stata progettata per garantire comfort, facilità di guida e divertimento su strada e capacità in off-road. Il telaio a traliccio in acciaio, con telaietto posteriore imbullonato, sfrutta il motore come elemento stressato ed il più leggero e resistente di tutta la famiglia Valico. Il comparto sospensioni può contare su una forcella a steli rovesciati di diametro ø 41 mm con 150 mm di escursione all’anteriore e su un mono ammortizzatore con precarico regolabile e leveraggio progressivo al posteriore. Le ruote a raggi sono tubeless e calzano pneumatici Metzeler Tourance da 110/80 – 19” per l’anteriore e 150/70 – 17” per il posteriore. L’impianto frenante firmato Nissin è composto da una coppia di dischi anteriori da 298 mm di diametro con pinze a doppio pistoncino e da un disco posteriore da 240 mm di diametro sul quale lavora una pinza a singolo pistoncino. Il peso di 194 kg a secco, la sella posizionata a soli 815 mm da terra, le dimensioni di 2.215 x 840 x 1.365 mm e l’interasse di 1.450 mm fanno della Valico 525DSX una moto adatta ai rider di qualsiasi statura ed esperienza.

Una volta in sella salta immediatamente all’occhio il display LCD a colori da 7” che, oltre a offrire indicazioni di base come livello del carburante, regolazione data e ora, sensore temperatura esterna, pressione pneumatici integra anche la connettività Bluetooth con lo smartphone, attraverso la quale è possibile attivare mediante l’App dedicata VOGE GLOBAL anche la funzione di navigazione turn by turn semplificata che replica le indicazioni direttamente sul display. Per evitare che il proprio smartphone si scarichi mentre è attiva la funzione di navigazione sono presenti due prese nella zona del cruscotto, una 12V sulla sinistra e una USB con ricarica rapida sulla destra. A completare la dotazione ci pensano anche i doppi cavalletti laterale e centrale, il cavo antifurto casco nel vano sella, il maniglione passeggero con porta pacchi posteriore integrato, i paramani e le leve al manubrio regolabili nella distanza che, grazie a diverse posizioni disponibili, contribuiscono ad aumentare il controllo di guida. A incrementare la sicurezza in condizioni di scarsa visibilità, oltre a impreziosire il design, ci pensano, infine, i gruppi ottici full LED e i fari fendinebbia a LED incastonati nelle sovrastrutture.

Voge Valico 525DSX: prezzo e colori

Voge Valico 5252DSX è disponibile presso i rivenditori al prezzo di listino di 6.290 euro franco concessionario, ora in promozione a 5.990, euro, nelle due colorazioni Avio Blue e Sparkling Grey.