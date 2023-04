Volcon Grunt Evo: ruote enormi ma zero emissioni

La versione evoluta della Volcon Grunt ha una sella più comoda è stata alleggerita di circa il 20% ma ha invariato il prezzo (anche se per ora è in vedrai solo negli Stati Uniti)

Le moto elettriche stanno acquistando sempre più piede nel mercato internazionale e l’espansione di questo settore porta, inevitabilmente, alla nascita di progetti originali come quello che vediamo oggi: la Volcon Grunt Evo, una moto con ruote da fuoristrada ma a zero emissioni.

Volcon Grunt Evo: le caratteristiche

Volcon è un giovane realtà texana che ha puntato tutto sullo sviluppo di auto e moto elettriche ma con la caratteristica di strizzare l’occhio al mondo dell’off-road. L’azienda di Austin ha lanciato la Grunt Evo, evoluzione del modello di punta del brand, la Grunt. Il modello base è stata pensata esclusivamente per il fuoristrada e grazie alle sue maxi ruote è in grado di disimpegnarsi su ogni tipo di terreno. Il motore da 8 kW fornisce una coppia di 101 Nm e permette di raggiere la velocità massima di 65 km/h. La batteria da 2,3 kWh permette di avere un’autonomia massima di 110 km a seconda della modalità di guida selezionata.

La Grunt Evo mantiene lo stesso telaio tubolare in acciaio, ma ha una nuova trasmissione più silenziosa a cinghia in carbonio Gates e una nuova sospensione posteriore progressiva (Walker Evans Racing) più performante. La sella è ora più confortevole e l’agilità complessiva è migliorata dopo la cura dimagrante a cui è stata sottoposta la moto che ora pesa circa 130 kg, con un -20% alla bilanci rispetto all’originale. Nonostante le migliorie, il prezzo della Volcon Grunt Evo è rimasto invariato: negli Stati Uniti è in vendita al prezzo di circa 5.500 euro. Non resta che aspettare che arrivi anche in Italia.