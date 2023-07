Yamaha: arriva la R1 GYTR PRO 25th Anniversary, ma per pochi fortunati

La moto sarà prodotta in appena 25 moto, come gli anniversari celebrati quest’anno dalla Yamaha R1

Yamaha lancerà una moto davvero speciale: la R1 GYTR PRO 25th Anniversary, il modello voluto per celebrare i 25 anni di vita della R1 e prodotta in altrettanti esemplari destinati a diventare un must have per i collezionisti.

Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary: le caratteristiche

La supersportiva per eccellenza di casa Yamaha arriverà sul mercato equipaggiata con componenti progettati e dagli ingegneri di Yamaha Motor Research & Development Europe (YMRE), gli stessi che si occupano dello sviluppo della moto che cosre in Superbike e sviluppati dal Performance Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR). Tra questi ci sono il telaietto posteriore in carbonio progettato per alloggiare un serbatoio carburante modificato con baricentro ribassato e la ECU Magneti Marelli; la forcella Ohlins FGR e ammortizzatore Ohlins TTX con regolazione pneumatica del precarico. Ma non è tutto. La Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary conta un forcellone rovesciato sviluppato appositamente per legare del mondiale Superbike, impianto frenante Brembo, scocca in fibra di carbonio.

È disponibile anche il pacchetto elettronico GYTR Pro Electronic System per il controllo del motore e l’acquisizione dati sviluppato nei mondiali Superbike ed Endurance, dotato dei software più aggiornati. La componentistica è stata sviluppata sulla base dei dati raccolti con i piloti Toprak Razgatlıoğlu e Andrea Locatelli dello Yamaha WorldSBK, insieme al pilota collaudatore Niccolò Canepa, e verrà montata su una serie di 25 R1 che saranno realizzate a mano e assemblate esclusivamente da tecnici esperti in uno dei 25 GYTR Pro Shop in Europa. Sarà possibile ordinare la R1 GYTR PRO 25th Anniversary esclusivamente on-line, e bisognerà indicare in quale GYTR Pro Shop dovrà essere preparata in base alle proprie specifiche esigenze. Ci sarà anche una giornata in circuito con un team di tecnici Yamaha per mettere a punto il setting a seconda del proprio stile di guida.

“Abbiamo sviluppato la gamma di componenti performance GYTR PRO insieme ai nostri tecnici del campionato del mondo di Superbike e di quello di Endurance, per consentirci di offrire ai nostri clienti l’opportunità di sperimentare un livello di prestazioni davvero unico. In occasione del 25° anniversario della R1 abbiamo messo insieme la moto, l’intera gamma di componenti performance GYTR PRO, la conoscenza e l’esperienza dei nostri GYTR Pro Shop, per offrire una soluzione chiave per i clienti Yamaha che richiedono il meglio. Con l’edizione della R1 GYTR PRO 25th Anniverary i nostri clienti hanno l’opportunità di godersi una moto unica; una moto che è il più vicina possibile alle specifiche delle nostre moto dei campionati del mondo dal momento che è possibile provarla senza avere un contratto Yamaha per gareggiare nel WorldSBK o nell’EWC“, ha detto Andrea Dosoli, Road Racing Manager di Yamaha Motor Europe.

Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary: quanto costa

Una moto così curata sarà destinata a pochi fortunati anche sotto l’aspetto del prezzo. Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary, infatti, sarà in vendita al prezzo 159.000 euro IVA compresa.