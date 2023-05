Fit2You è sponsor del campionato MitJet-Italia Racing Series

Fit2You Broker supporta per la seconda volta Italcar Srl Motorsport nel campionato MitJet-Italia Racing Series 2023. I prossimi appuntamenti sono previsti a Monza, Misano e Hockenheim.

Fit2You Broker, intermediario assicurativo digitale per il settore automotive, ha confermato il suo supporto a Italcar Srl Motorsport, sponsorizzandola per il secondo anno nel campionato MitJet-Italia Racing Series.

Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, promuove la competizione accessibile, concentrandosi sul contenimento dei costi per permettere a più piloti di mostrare il proprio talento in pista e permettendo di guidare una vera vettura da competizione, leggera e potente, e non una derivata dal modello di serie.

In palio ci sono tre titoli di campione, riservati a tre diverse categorie: uno per i piloti classificati Am, uno per i Pro e uno per i più giovani Pro Junior.

Le prime due tappe del campionato MitJet-Italia Racing Series 2023 si sono svolte a Vallelunga (31 marzo-2 aprile) e a Mugello (28-30 aprile). Sono previste altre tre gare: Monza dall’8 al 10 giugno, Misano dal 21 al 23 luglio e Hockenheim dall’1 al 3 settembre. Rispetto alla precedente stagione, si è registrato un numero di iscritti maggiore per il campionato di quest’anno e inoltre tutte le gare vengono trasmesse in streaming sul canale YouTube ufficiale.

Le dichiarazioni di Valandro e Engolli

Igor Valandro, azionista di maggioranza di Fit2You Broker, ha detto: “Lo sport e il mondo automotive sono molto importanti per Fit2You Broker. Nella competizione ritroviamo i nostri valori e la voglia di continuare a migliorarci e sfidarci come team in uno sport dove le abilità dei piloti e del team fanno la vera differenza, mentre al mondo automotive dobbiamo la nostra crescita in questi anni. La sponsorizzazione del team Italcar Motorsport conferma il nostro impegno verso i partner e i clienti che si articola in condivisione degli obiettivi, sia di business, sia sportivi!”.

Luca Engolli, uno dei titolari di Italcar Motorsport, ha invece dichiarato: “Come le auto in pista che si differenziano solamente dal punto di vista dell’assetto, facendo del lavoro di squadra e dello spirito competitivo i valori portanti di questo sport, la propensione al lavoro di squadra è il fattore che diversifica Fit2You. Contiamo su di loro nel business e nello sport per continuare a raggiungere nuovi obiettivi insieme”.