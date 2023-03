Giacomo Agostini in visita presso il reparto Racing di Brembo

"La visita in Brembo è stata per me l’occasione di toccare con mano le più recenti innovazioni per la MotoGP e per la Formula 1. Brembo si dimostra ancora una volta un’azienda all’avanguardia", ha detto il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini

In vista della partenza dei campionati del mondo MotoGP, Moto2 e Moto3 che prenderanno il via tra dieci giorni in Portogallo, sul tracciato dell’Algarve, il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini ha visitato oggi il reparto Racing di Brembo. Nel corso della visita, accompagnato dall’Ingegnere Mario Almondo – Chief Operating Officer Brembo Performance – e dal suo staff che lavora a stretto contatto con i team dei vari campionati mondiali a due ruote forniti dalle soluzioni Brembo, Agostini ha potuto vedere come vengono personalizzati e sviluppati gli impianti frenanti che lui stesso ha utilizzato nella sua carriera.

Brembo: la stagione inizia con la visita di Agostini

“Giacomo è una persona straordinaria, un mito per tutti gli appassionati di questo settore e per le persone di Brembo che hanno accolto con entusiasmo oggi la sua visita alla nostra factory Racing – ha dichiarato Mario Almondo, COO di Brembo Performance -. Tra qualche giorno inizia il Motomondiale e per l’ottavo anno consecutivo forniremo tutta la griglia MotoGP con i nostri impianti frenanti. Ci tengo a menzionare anche i team di Moto2 e Moto3, con cui abbiamo lavorato sodo in questi anni e che all’80% saranno forniti da componenti Brembo“. Agostini ha poi incontrato gli ingegneri e le persone del reparto Racing che, grazie al costante investimento in ricerca e sviluppo, continuano ad ampliare e sviluppare soluzioni tecnologiche altamente innovative per tutti i piloti che oggi corrono nelle principali competizioni mondiali del Motorsport a due e a quattro ruote.

“Non venivo a visitare lo stabilimento Racing di Curno da tanti anni ed è sempre piacevole scoprire quanta passione ci sia tra le persone che lavorano per questa eccellenza mondiale italiana – ha dichiarato il 15 volte campione del mondo – La visita in Brembo è stata per me l’occasione di toccare con mano le più recenti innovazioni per la MotoGP e per la Formula 1. Brembo si dimostra ancora una volta un’azienda all’avanguardia, leader mondiale nello sviluppo di impianti frenanti per qualsiasi competizione Motorsport“.

L’ex pilota e i freni Brembo non hanno purtroppo avuto molte occasioni di conoscersi in azione sui circuiti considerando che Agostini si è ritirato al termine del mondiale 1977 e che Brembo ha esordito in classe 500 nel mondiale del 1976: ciò non ha però impedito ad Agostini di testare successivamente le soluzioni Brembo tramite il team Yamaha Agostini, vincitore di 3 titoli Mondiali della 500 con Eddie Lawson.