GT World Challenge Europe – Monza 2023

Primo appuntamento e debutto del 2023 per il campionato automobilistico GT World Challenge Europe all’Autodromo di Monza

Oggi con la 3 Ore di Monza si apre la seconda stagione di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe, con la BMW numero 46 del team WRT, insieme ai nuovi compagni di squadra Maxime Martin e Augusto Farfus. Tantissimo pubblico ha riempito le tribune e i paddock durante queste due giornate entusiasmanti, sia per la competizione che per tifare il loro idolo che ora di è dedicato alle quattro ruote. Oltre a Rossi, quest’anno tra i partecipanti anche le Ferrari del Team AF Corse e le Lamborghini.

Nella giornata di ieri, sabato, le prove vedono in testa Audi; la BMW di Rossi, nonostante una discreta velocità, fatica non poco e proprio lui, a meno di 50 giri dal termine delle pre-qualifiche, commette un errore in ingresso alla curva Parabolica che lo fa uscire di pista danneggiando la sua M4 portando a casa solo la sedicesima posizione. Audi invece, porta a casa il miglior tempo con la vettura n. 99 di Attempto, guidata da Alex Aka, Pietro Delli Guanti e Lorenzo Patrese. A pochi millesimi l’altra Audi n. 25 del Saintéloc Junior Team con Niederhauser, Mies e Gachet.

Terza e quinta la Mercedes n. 88 e 87 del team Akkodis-ASP, quarta altra Mercedes di AlManar. Per le BMW, la migliore è la n.98 del team Rowe Racing.

Nella Top 10 anche l’Audi n. 40, la Mercedes n. 57, la Porsche n. 54 e la BMW n. 998.

Undicesima la Ferrari 488 n. 52 di AF Corse, la più veloce in Classe Bronze Cup. Quindicesima la migliore delle Lamborghini, la n. 6 di K-Pax Racing. Questa mattina invece, BMW domina la scena al termine delle qualifiche della 3h di Monza del Fanatec GT World Challenge, anche se il turno è stato dimezzato in seguito a dei significativi problemi elettrici che hanno interessato il circuito.

In gara, ROWE Racing n. 99 partirà davanti con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann. Completa la fila la vettura n. 46 di Valentino Rossi, Augusto Farfus e Maxime Martin. Rossi non ha disputato la sessione, la Q3 è stata infatti cancellata per i problemi citati in precedenza. Nel pomeriggio, alle 15:00 è partita l’endurance lunga 3 ore.

Le BMW M4 GT3 di ROWE Racing hanno dominato la gara con la n. 98 di Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly che ha guidato dall’inizio alla fine, chiudendo davanti alla n. 998 di Harper, Verhagen e Hesse Dopo appena un’ora di gara, la BMW n. 46 del team WRT ha dovuto abbandonare la corsa a causa di una foratura rimediata durante il turno di guida di Augusto Farfus, causata dai detriti lasciati in pista da altre vetture durante un contatto avvenuto nelle prime fasi.

Il Dottore si era preso la responsabilità di portare a termine la prima parte di gara, durante il quale aveva mantenuto la seconda posizione, prima di scendere al terzo posto attaccato dalla Mercedes n. 777 di Engel. Poco prima di lasciare il volante al compagno di squadra Farfus, Valentino si ero reso protagonista di un errore alla prima variante dopo il traguardo che gli era costato diverso tempo e altrettante posizioni.

La BMW n. 32 WRT di Vanthoor/Van Der Linde/Weerts è giunta 7ª dopo una sosta di emergenza per sostituire una gomma forata. La Lamborghini n. 63 di Caldarelli/Bortolotti/Pepper giunge a podio, a 20 secondi dalla testa, approfittando anche di vari errori da parte delle Mercedes, tra cui la n. 88 Akkodis di Marciello/Boguslavskiy/Gounon, fuori dopo un contatto.

Le Audi n. 25 Sainteloc e n. 40 Tresor sono giunte quarta e quinta, dopo una gara in lotta con la Mercedes n. 88 e la n. 777 Al Manar, che si sono entrambe ritirate. La Audi n. 21 ComToYou Racing di Hofer/Baert/Soulet ha vinto la Gold Cup, chiudendo davanti alla Ferrari n. 51 AF Corse di Shwartzman/Rovera/Nielsen, che come la n. 71 di

Pier Guidi/Rigon/Fuoco (giunta 14ª) è stata rallentata da una prima sosta piuttosto lenta, per poi recuperare nel secondo ciclo. La prima vittoria della Bronze Cup, che assegna anche un posto per la 24 ore di Le Mans 2024, va alla Porsche n. 911 Pure Rxcing di Bachler/Malykhin/Sturm, 15ª assoluta, la Audi n. 12 ComToYou vince in Silver Cup con Hezemans/Dejonghe/Hutchinson, la Lamborghini n. 78 Barwell vince in Pro/AM con Balon/Collard/Lind.

Prossimo appuntamento in Gran Bretagna il 13-14 Maggio.