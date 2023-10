MotoGP 2023, GP Indonesia: Bagnaia batte Vinales, clamorosa caduta di Martin

In una spettacolare gara della MotoGP a Mandalika, Francesco Bagnaia rimonta dal 13° posto e vince davanti a Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Errore per Jorge Martin mentre occupava la prima posizione.

Continuano i colpi di scena nel Motomondiale 2023, nonostante sia sempre più vicina la conclusione della stagione. Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d’Indonesia con la Ducati, davanti a Maverick Viñales su Aprilia e a Fabio Quartararo su Yamaha. Clamoroso errore da parte di Mark Martin, caduto nella ghiaia mentre occupava saldamente il comando.

Partito dalla sesta posizione, Martin era subito balzato in testa al via e ha tenuto a bada un pimpante Viñales alle sue spalle. Tuttavia, a metà gara, lo spagnolo ha perso il controllo della propria Ducati ed è scivolato a terra, buttando di fatto punti preziosi per il campionato. Bagnaia non ha potuto far altro se non ringraziare il rivale e completare l’opera superando Viñales a 8 giri dal termine.

“Pecco” ha quindi tagliato per primo il traguardo, con 306 millesimi di secondo di vantaggio sull’Aprilia dello spagnolo. Appena dietro di loro un bravo Quartararo, che aveva recuperato i primi due nelle ultime fasi: il francese è arrivato con 127 millesimi di secondo di ritardo da Viñales.

Bezzecchi acchiappa il quinto posto

Bel quarto posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati di Gresini, davanti ad un coriaceo Marco Bezzecchi con la “Rossa” marchiata VR46, nonostante la frattura alla clavicola per il recentissimo incidente al Ranch di Valentino Rossi. Sesta e settima posizione per le KTM di Brad Binder e Jack Miller, seguite da Enea Bastianini (Ducati), Alex Rins (Honda) e Aleix Espargaró (Aprilia).

Numerosi i ritiri, a cominciare da Luca Marini mentre lottava con Quartararo per il terzo posto e toccato da Binder. Fuori dai giochi anche Marc Marquez – che ha recentemente annunciato il futuro passaggio a Gresini –, Pol Espargaró, Augusto Fernandez, Joan Mir e Johann Zarco.

Il punto sulla classifica della MotoGP

La Sprint Race di ieri aveva tolto il primato a Bagnaia, ma l’italiano ora si ritrova a +18 punti su Martin. Bezzecchi conserva il terzo posto, a -63 dalla vetta. Il prossimo appuntamento è in Australia, a Phillip Island, il prossimo weekend (22 ottobre).

MotoGP 2023, GP Indonesia: classifica gara