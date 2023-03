NASCAR compie 75 anni: il video tributo è da mozzare il fiato!

Il Campionato NASCAR quest'anno compie 75 anni: ecco il modo migliore per ricordare la sua storia

Dalle spiagge di Daytona Beach agli ovali di oggi, il Campionato NASCAR è cambiato molto nel corso degli anni… ma il suo fascino è rimasto praticamente immutato. Acronimo di National Association for Stock Car Auto Racing, è stato fondato ufficialmente il 21 febbraio del 1948 come alternativa alla Formula 1 e oggi può contare su diverse “sotto-serie” come la Cup Series, la Xfinity Series e la Camping World Truck Series, a cui si aggiungono la controparte europea Euro Racecar NASCAR Touring Series e quella d’oltreoceano che ha corso in gare promozionali anche in Giappone e in Australia.

Con queste premesse, nel 2023 il Campionato NASCAR spegne quest’anno 75 candeline e per omaggiare al meglio questa ricorrenza il quartier generale di Daytona Beach ha pubblicato un video tributo su tutte le principali piattaforme social. Rispetto a quanto accade in Europa, la NASCAR in America è molto seguita al punto che è il secondo avvenimento sportivo nazionale dopo il SuperBowl. Qua sotto la clip omaggio alle velocissime corse negli ovali ad oltre 340 km/h.