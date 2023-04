Orari MotoGP 2023, GP delle Americhe su Sky, TV8 e DAZN

Il terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 accenderà i motori sul Circuit of the Americas, sede del GP degli Stati Uniti

Dopo una piccola pausa di due settimane dall’ultima tappa in Argentina, il Mondiale di MotoGP 2023 si trasferisce negli USA per correre il Gran Premio degli Stati Uniti: tutto è pronto per uno degli appuntamenti più importanti della stagione, che si terranno nel weekend 14-16 aprile sul celebre Circuit of the Americas di Austin costruito dall’ingegnere Hermann Tilke.

Il Gran Premio delle Americhe del Mondiale di MotoGP 2023 sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) e in differita per quanto riguarda le qualifiche e la gara della classe regina sul canale TV8 del digitale terrestre. Qua sotto il time-table ufficiale aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELLE AMERICHE

Venerdì 14 aprile

16:55-17:40 Prove Libere 1

21:10-21:55 Prove Libere 2

Sabato 15 aprile

16:55-17:40 MotoGP FP3

19:35-20:15 Moto3 Qualifiche

21:10-21:50 MotoGP Qualifiche

22:10-22:50 Moto3 Qualifiche

23:15 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 16 aprile

18:20 Moto3 Gara (in differita TV8 alle 20:05)

20:00 MotoGP Gara (in differita TV8 alle 23:05)

21:30 Moto2 Gara (in differita TV8 alle 21:25)