WRC Sardegna 2018 – Giorno 3: risultato di squadra per il team Citroën

Considerate le loro posizioni di apripista, gli equipaggi delle due Citroën C3 WRC, Mads Ostberg – Torstein Eriksen e Craig Breen – Scott Martin, rispettivamente quinti e sesti nella classifica finale, ottengono un risultato più che onorevole per Citroën Total Abu Dhabi WRT.

Le due speciali di ieri, Cala Flumini (14,06 km) e Sassari – Argentiera (6,96 km), strette e sabbiose, in particolare la seconda, lasciavano prevedere grandi difficoltà per Citroën Total Abu Dhabi WRT, con Craig Breen et Mads Ostberg rispettivamente in seconda e terza posizione al via.

A soli 2’’1 dal 4° posto a inizio gara, Mads, costretto a fare da apripista, ha dovuto purtroppo rassegnarsi a guardare il rivale in fuga, conservando comunque il quinto posto. Questo a conferma della sua regolarità e del suo progressivo affiatamento con la C3 WRC, dopo il sesto posto della Svezia e del Portogallo.

1 Foto

1

Craig Breen, sesto in classifica finale, ha dato al team la soddisfazione di portare la sua C3 WRC fino al traguardo di una delle prove più estenuanti, e senza il benché minimo problema. Con la prospettiva della Finlandia, teatro del suo primo podio nel Mondiale (3° nel 2016), l’irlandese è determinato a fare meglio in futuro.

CLASSIFICA FINALE PROVVISORIA

1. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) 3h29’18’’7

2. Ogier / Ingrassia (Ford Fiesta WRC) +0’’7

3. Lappi / Ferm (Toyota Yaris WRC) + 1’56’’3

4. Paddon / Marshall (Hyundai i20 WRC) + 2’55’’2

5. Ostberg / Eriksen (Citroën C3 WRC) + 3’10’’9

6. Breen / Martin (Citroën C3 WRC) + 4’31’’7

7. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) + 11’22’’1

8. Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) + 12’38’’2