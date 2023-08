Orari MotoGP 2023, GP di Austria al Red Bull Ring su Sky, TV8 e DAZN

Il nuovo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 sarà il Gran Premio di Austria, al via sul circuito delRed Bull Ring

Il Mondiale di MotoGP 2023 torna in pista con la prossima tappa della stagione: si corre in Europa e precisamente al Red Bull Ring, dove nel weekend 19-20 aprile andrà in scena il Gran Premio d’Austria.

Il Gran Premio d’Austria del Mondiale di MotoGP 2023 sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) e in differita per quanto riguarda le qualifiche e la gara della classe regina sul canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA

Sabato 19 aprile

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 20 aprile

09:45-09:55 MotoGP – Warm Up (diretta su Sky Sport MotoGP)

14:00 MotoGP – Gara (diretta su Sky Sport MotoGP, differita alle 17:15 su TV8)