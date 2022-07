Tutto quello che devi sapere su Spoticar, l’usato garantito firmato Stellantis

Spoticar è il nuovo servizio di usato garantito del Gruppo Stellantis, con cui è possibile acquistare vetture usate ma rimesse a nuovo, controllate e garantite fino a 4 anni. Anche se sono di altri marchi. Vediamo nel dettaglio come funziona

Spoticar è il nuovo brand del Gruppo Stellantis per la vendita delle vetture second-hand. L’obiettivo è quello di offrire auto usate di qualità, senza pensieri per chi le acquista, sia online che attraverso le concessionarie. Questo perché l’economia circolare è sempre più importante e contenere gli sprechi, specialmente quando è possibile farlo risparmiando, è una scelta sempre più determinante per il nostro futuro. Spoticar si rivolge quindi ai clienti che non vogliono pagare il prezzo del nuovo ma che, allo stesso modo, non hanno intenzione di ricevere brutte sorprese dall’usato.

Ecco come funziona Spoticar

Il nome, inevitabilmente, fa pensare a qualcosa di rapido ed interattivo. Questo perché Spoticar punta ad essere veloce, connesso e, soprattutto, a rispondere alle esigenze di ognuno: che stiate cercando una citycar per andare in ufficio o fare shopping, una berlina familiare o un SUV per tutti giorni o per viaggi, troverete l’auto adatta di tutte le marche.

Per vedere le auto disponibili su Spoticar è sufficiente andare sul sito, potete farlo anche ora (https://www.spoticar.it). Basta un attimo per conoscere i prezzi, le varie offerte e lo stato di garanzia di ogni vettura. Ma allo stesso modo è possibile andare in uno dei tanti concessionari Spoticar e toccare con mano personalmente tutte le offerte disponibili.

Il lavoro della rete Spoticar è semplice, ma rigoroso: le vetture usate vengono riportate ad uno stato equivalente al nuovo e poi rimesse sul mercato. La fase in cui le auto vengono ripristinate è importantissima. Ogni vettura infatti viene selezionata, controllata, sottoposta fino a 100 controlli, e garantita fino a 48 mesi. E prima della consegna, sarà lucidata, pulita, sanificata e messa a punto, da un’officina specializzata. Tutto su auto con massimo 10 anni di età.

Perché quindi, conviene acquistare l’auto da Spoticar? Semplice: rispetto ad un privato ci sono un’interminabile numero di vantaggi, tra tutti le condizioni certificate dell’auto e l’attenzione con cui l’auto viene selezionata per entrare a far parte della rete. Ma, più di ogni altra cosa, c’è la garanzia, completa e fino a 48 mesi valida in tutta Europa e con l’assistenza stradale ventiquattr’ore al giorno, 7/7. Un fattore decisivo anche rispetto all’acquisto da un salone dell’usato generico, che solitamente garantisce il buono stato del mezzo e si ferma ad un anno di garanzia sommaria. Niente sull’impianto elettrico, sui freni e su tutte le altre componenti tecniche e meccaniche che invece vengono coperte da Spoticar. I ricambi utilizzati sono poi certificati.

Cosa sono le promesse Spoticar

Oltre alla garanzia fino a 48 mesi, sulle auto acquistate presso una concessionaria Spoticar si può usufruire di altri numerosi vantaggi: test drive prima dell'acquisto, formula Soddisfatto o Rimborsato, assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia ed Europa, consulenza specializzata, possibilità di finanziare l’acquisto delle auto usate e permutare il veicolo di proprietà. Inoltre, Spoticar mette a disposizione del cliente un’auto sostitutiva in caso di necessità.

Vendere, rateizzare e cambiare

Tra i servizi offerti da Spoticar c’è anche la possibilità di vendere la propria vettura, anche senza l’intenzione di acquistarne un’altra. Sul sito è semplicissimo, basta inserire i dati identificativi dell’auto e lo stato di conservazione della stessa per ottenere una valutazione. La missione del brand infatti è quella di semplificare la burocrazia, offrendo un servizio veloce e flessibile. In tema di flessibilità infatti va tenuto a mente che è possibile finanziare l’acquisto della propria auto come se fosse nuova. Infine, Spoticar offre anche la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”, grazie alla quale avrete fino a 10 giorni di tempo per restituire la vostra auto nel caso aveste cambiato idea (a patto di aver percorso meno di 1.000 km).