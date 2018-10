Al Lucca Comics 2018 la nuova Ford Mustang

Debutta al Lucca Comics and Games la nuova generazione di Ford Mustang, per l'occasione rivista da Fabrizio De Tommaso che l'ha pensata in versione #FightTheDarkness.

Ford partecipa per la prima volta al Lucca Comics and Games e presenta al festival internazionale del fumetto, in anteprima assoluta, la nuova Ford Mustang. L’evento anima fino al 4 novembre la città toscana, che sarà meta di appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, giocattoli, cosplayer e collezionisti in genere. La 52esima edizione del Lucca Comics ospita dunque la sportiva americana, da sempre molto vicina al mondo del gaming.

La nuova generazione di Mustang, decisamente sportiva ma al tempo stesso elegante, vanta interni impreziositi dall’utilizzo di materiali soft-touch e da un quadro strumenti da 12 pollici. Aggiornati anche i propulsori, su tutti il motore V8 da 450 CV abbinato alla trasmissione automatica a 10 rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,3 secondi con cambio automatico, ma è disponibile anche con cambio manuale a 6 rapporti con tecnologia rev-matching di Ford, che utilizza il sistema di controllo elettronico del motore per sincronizzare l’acceleratore, mentre il guidatore scala la marcia verso il basso, facendo corrispondere la velocità di rotazione del motore a quella del rapporto selezionato.

L’esemplare in mostra a Lucca, realizzato da Ford Italia in collaborazione con Fabrizio De Tommaso, noto fumettista e illustratore, si chiama #FightTheDarkness ed è di colore nero. “Quando ho scoperto che si trattava di una Mustang di colore nero, ho pensato subito a un lampo di luce che la avvolgesse, per poi trasformarsi ed esplodere dal cofano in energia pura” ha commentato Fabrizio De Tommaso. “E’ così che immagino l’incontro con questa hero car: la capacità di Mustang di farci sentire un po’ supereroi e sconfiggere ogni oscurità”.