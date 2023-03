Alfa Romeo 8C: la nuova supercar sarebbe già quasi sold out

Il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha rivelato delle interessanti novità sulla prossima supercar del Biscione. Potrebbe essere una coupé con motore 100% a combustione interna.

Alfa Romeo ci ha dato un piccolo assaggio a novembre di una nuova supercar che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Alfa Romeo 8C. Si tratterebbe di una coupé a motore centrale che però deve ancora ottenere il via libera dai dirigenti di Stellantis.

Il CEO Jean-Philippe Imparato aveva promesso di rivelare presto maggiori informazioni su questo misterioso modello, il cui annuncio ufficiale sarebbe previsto proprio questo mese. Nel corso di un’intervista con Autocar, Imparato ha dichiarato che il Biscione avrebbe già iniziato ad accettare le prenotazioni per questa nuova supercar, nonostante nessuna decisione ancora presa da Stellantis e nessuna presentazione ufficiale.

Sarà una vera Alfa Romeo

Il dirigente ha inoltre dichiarato che il Biscione si sta prendendo tutto il tempo necessario per creare un prodotto in grado di rispecchiare alla perfezione il suo DNA. È molto probabile che la presunta Alfa Romeo 8C utilizzi un motore a combustione interna piuttosto che uno elettrico. Non è però da escludere una configurazione ibrida, con un propulsore elettrico disposto anteriormente.

Jean-Philippe Imparato ha rivelato poi che non sarà soltanto una vettura da pista, ma adatta anche al quotidiano. Sarà anche “iconica, super sexy e riconoscibile come un’Alfa Romeo”. Come la precedente 8C, il dirigente ha detto che sarà disponibile in pochi esemplari. A questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni e vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul misterioso veicolo.