Alfa Romeo conferma la Giulia Quadrifoglio in versione EV: avrà 1000 cavalli!

Il CEO della Casa di Arese ha ufficializzato il passaggio all'elettrico per la gamma della Giulia: al vertice ci sarà la versione Quadrifoglio più sportiva

Giulia, Stelvio e Tonale: per il momento la gamma Alfa Romeo è declinata in questi tre modelli, ma in futuro la Casa di Arese ha già in programma di espanderla ulteriormente con nuove proposte che abbracceranno in maniera completa la causa dell’elettrico. La Giulia, in questo caso, sarà tra le prime che effettuerà il passaggio agli “elettroni”, con una line-up molto variegata che troverà la sua massima espressione nella più potente versione sportiva Quadrifoglio.

Parola di Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo che ha appunto confermato ai microfoni del magazine Autocar l’arrivo entro il 2027 dell’erede elettrica della Giulia: quest’ultima potrà essere acquistata in diverse varianti, dalle meno spinte da circa 350 CV fino alla Veloce da 800 CV; la Quadrifoglio, al top della gamma, potrà invece contare su una powertrain 100% elettrica da ben 1000 CV, probabilmente in configurazione tri-motor simile alla Granturismo Folgore di casa Maserati con tanto di trazione integrale sulle quattro ruote. L’architettura da 800V, inoltre, le garantirà un’ottima autonomia fino a circa 700 km, con ricariche ultra-veloci nell’ordine di soli 18 minuti per passare dal 10 all’80% di energia disponibile.