Alfa Romeo: le future auto elettriche prenderanno ispirazione dal passato

Il capo design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos ha rivelato che le future auto elettriche del Biscione si ispireranno alle auto a coda tronca degli anni '60, come la Giulia TZ e la Giulietta SZ.

Nel corso dei prossimi anni, Alfa Romeo – una delle case automobilistiche più amate e rispettate di sempre – è destinata a catturare l’attenzione degli addetti ai lavori con una serie di lanci che, come prevedibile, suscitano grande interesse sia tra gli appassionati che tra gli esperti del settore.

Nel contesto di un panorama automobilistico sempre più dominato dalle auto elettriche, la visione del Biscione per le sue future auto sembra piuttosto unica: un ritorno alle radici per un passo audace verso il futuro.

Le auto a coda tronca del passato ispireranno il futuro del brand

Alejandro Mesonero-Romanos, capo design dello storico marchio di Stellantis, è stato recentemente intervistato da Autocar e ha rivelato alcune informazioni interessanti sul prossimo corso che Alfa Romeo intende intraprendere.

Come sottolineato da Mesonero-Romanos, il team di design si ispirerà alle celebri auto a coda tronca degli anni ‘60, rivivendo la gloria di modelli storici come la Giulietta SZ e la Giulia TZ. Questa decisione non è solo un omaggio alla ricca storia del brand di Arese, ma risponde anche alle nuove esigenze del settore automobilistico.

Le vetture elettriche, con le loro specifiche necessità in termini di aerodinamica per garantire un’efficienza energetica ottimale, guardano infatti a soluzioni di design che sono state sperimentate già in passato.

Il Biscione vuole mantenere il giusto equilibrio tra passato e futuro

A confermare questa direzione è stato anche Jean-Philippe Imparato – CEO di Alfa Romeo, il quale ha sottolineato che la gamma del marchio italiano continuerà ad includere ancora berline e auto sportive. Questa dichiarazione rispecchia l’intento della casa milanese di equilibrare la modernità delle tecnologie elettriche con il rispetto della sua storica tradizione automobilistica.

Tuttavia, come precisato da Mesonero, non ci si può aspettare una semplice riproposizione del design a coda tronca. Al contrario, si tratterà di una reinterpretazione moderna, che tiene conto delle esigenze attuali del settore. Un primo esempio di questa filosofia di design si è già manifestato con l’Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, modello accolto con entusiasmo dalla critica.

Nel corso dei prossimi mesi, il Biscione sarà quindi protagonista di un emozionante viaggio nel futuro, guidato da un profondo rispetto per il proprio patrimonio storico. Non ci resta che attendere e vedere che novità riserverà Alfa Romeo a tutti i suoi fan.