Audi propone i suoi accessori a noleggio

Con Noleggio Accessori Freedom, Audi propone a noleggio i suoi Accessori Originali per ampliare le funzionalità delle sue vetture premium. È l'unico brand di fascia premium ad offrire un servizio del genere.

Audi è un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Conosciuta per la sua eccellenza nella produzione di veicoli di alta qualità, è sempre stata all’avanguardia nel settore automobilistico. Ma oggi, la casa dei quattro anelli sta rivoluzionando il concetto di mobilità, spostando il focus dall’acquisto del bene al possesso, guardando all’effettivo utilizzo.

Questa visione pionieristica risponde alle necessità delle nuove generazioni, che richiedono soluzioni di mobilità sostenibili ed efficaci.

Con il lancio dei Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron, il brand tedesco ha segnato un importante traguardo. Questi modelli rappresentano i primi SUV a zero emissioni della storia del brand tedesco, dimostrando l’impegno della casa verso un futuro più green.

Ma l’innovazione non si ferma qui. Audi ha alzato l’asticella della flessibilità e dell’individualizzazione delle proprie offerte finanziarie, estendendo all’intera gamma la possibilità di spaziare, dopo la sottoscrizione del contratto di noleggio, attraverso molteplici combinazioni di durata e percorrenza.

Il noleggio degli accessori è un servizio unico tra i brand di fascia premium

Audi non si limita a offrire veicoli di alta qualità. La casa automobilistica tedesca ha introdotto il noleggio degli accessori, un servizio unico tra i marchi premium. Questo approccio permette ai clienti di personalizzare le loro vetture con gli Accessori Originali Audi, che arricchiscono e personalizzano le dotazioni di tutti i modelli.

Il servizio di noleggio, denominato Noleggio Accessori Freedom, è attivo in tutta Italia. Ciò consente ai clienti di godere di una vasta gamma di prodotti senza il vincolo dell’acquisto. I prodotti disponibili spaziano dalle soluzioni di trasporto, specie per le attrezzature sportive, al comfort e alla protezione dei veicoli, dalla valorizzazione dello stile delle vetture alla comunicazione, fino a soddisfare le esigenze delle famiglie.

Sono disponibili vari accessori per l’estate

In occasione della stagione estiva, il brand di Ingolstadt offre particolari accessori a noleggio, come il box e il portabici da tetto. Questi sono disponibili in abbinamento alle barre portacarico in lega leggera, qualora queste ultime non siano già in dotazione alla vettura.

Il kit portabici in alluminio anodizzato è esente da fruscii aerodinamici e in grado di ospitare due biciclette mentre il box da tetto è proposto con capacità di 250, 310 o 430 litri. Tutti i dispositivi esterni sono corredati di chiusura antifurto, garantendo sicurezza e tranquillità durante i viaggi.

I vantaggi del noleggio

Il noleggio degli Accessori Originali Audi prevede diversi vantaggi. Oltre all’aerodinamica studiata in funzione dei modelli del costruttore tedesco, la garanzia, la progettazione e il montaggio, si aggiunge la possibilità di riscatto dell’accessorio da parte del cliente al termine del noleggio, pagando un prezzo agevolato in base al livello di utilizzo del prodotto.

Scopri il Catalogo degli Accessori Originali Audi

È possibile comunque scoprire tutti i dettagli sugli Accessori Originali Audi e sui service partner aderenti all’iniziativa Noleggio Accessori Freedom tramite il sito Web ufficiale della casa tedesca.