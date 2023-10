BMW Italia e Chiara Ferragni Insieme per promuovere la Mobilità Elettrica

BMW Italia ha lanciato un progetto speciale in collaborazione con Chiara Ferragni e Publitalia’ 80 per sfatare alcuni stereotipi legati all’adozione dei veicoli elettrici, mettendo in luce le caratteristiche del modello BMW iX1. Questo spot, disponibile in versioni da 30 e 60 secondi, sarà trasmesso a partire da domenica 1 ottobre sulle reti Mediaset, con il debutto su Canale 5 previsto per le 20.35 circa. La campagna rimarrà in onda fino al 14 ottobre sulle reti generaliste e tematiche Mediaset, oltre a essere diffusa sulle piattaforme digitali Mediamond, Mediaset Infinity e Tgcom24.

Chiara Ferragni a bordo del team BMW Italia

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di sfatare alcuni pregiudizi sulla mobilità elettrica che ancora persistono in Italia, nonostante il crescente interesse per le auto elettriche in Europa. Secondo uno studio di Deloitte, l’Italia emerge come uno dei mercati più favorevoli al cambiamento, con quasi l’80% degli italiani teoricamente disposti a considerare veicoli elettrici o elettrificati (di cui il 67% è disposto a considerare modelli completamente elettrici). La scelta di Chiara Ferragni come volto della campagna si basa sul suo percorso personale “non convenzionale” e mira a promuovere il modello BMW iX1, un veicolo completamente elettrico.

Il film promozionale racconta una storia parallela tra Chiara Ferragni e la BMW iX1, focalizzandosi su momenti chiave in un dialogo immaginario tra la protagonista e il veicolo. La narrazione si conclude con un significativo “shhhhhh” di Chiara Ferragni, che invita a godere del silenzio dell’auto elettrica, la BMW iX1. Questo veicolo rappresenta un ingresso in un nuovo mondo: quello della mobilità sostenibile. L’iniziativa di BMW Italia insieme a Chiara Ferragni contribuirà a sensibilizzare il pubblico italiano sulla mobilità elettrica, sfatando pregiudizi e promuovendo l’adozione di veicoli a zero emissioni come parte integrante di uno stile di vita sostenibile e all’avanguardia.