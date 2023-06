Collezione Medlin: 20 Ferrari vanno all’asta

Le vetture appartenute a Medlin, a partire dal prossimo agosto, saranno messe all'asta da RM Sotheby's che ha organizzato quattro lotti differenti

Walter Medlin è un nome che forse ai più non dirà molto. Si tratta di un ex operatore finanziario noto soprattutto per avere avuto un rapporto non proprio amichevole con il fisco americano. Tra i suoi averi c’è anche una nutrita collezione di Ferrari che ora finirà all’asta.

Un tesoro rosso va all’asta

Nel 1990 quando gli agenti dell’agenzia delle entrate sequestrarono due delle sue rare auto da corsa Ferrari (valutate 20 milioni di dollari) per non aver pagato 540.000 dollari di tasse. Nel 1997 Medlin scontò anche cinque mesi di carcere per aver nascosto tre delle sue Ferrari durante una delle sue controversie con l’IRS. Nel 2004, quando l’uragano Charley si abbattè sulla casa di Medlin a Kissimmee, sul sul West Lake Tohopekaliga, i giornali locali riportarono la notizia della distruzione di un fienile che ospitava 18 Ferrari e una Studebaker Avanti, una parte della collezione che qualche anno prima era stata valutata dall’esperto Bill Warner fra 50 e 60 milioni di dollari.

A pochi mesi dall’uragano Charley, l’IRS presentò un privilegio fiscale di valore di 3 milioni sequestrato una delle citate Ferrari 330 P4 del 1967 che era stata valutata 10 milioni. Giorni dopo i veicoli, tra cui c’erano una Ferrari 275 GTB e una monoposto di Formula 1 vennero rimossi e portati in un luogo segreto, probabilmente quello da cui sono spuntati per l’asta a Monterey.

Le vetture appartenute a Medlin, a partire dal prossimo agosto, saranno messe all’asta da RM Sotheby’s che ha organizzato quattro lotti differenti. La prima è la 250 GT Coupé Speciale del 1956 di Pinin Farina (stimata tra 1,7 e 2,3 milioni di dollari) che è uno dei soli quattro esemplari con carrozzeria stile Superamerica costruiti quell’anno e che è stata di proprietà del re Mohamed V del Marocco.

La successiva è la 275 GTB/6C Alloy del 1965 ‘ muso lungo’ di Scaglietti (2-2,5 milioni) la prima di questo tipo e che vanta una partecipazione alla Targa Florio del 1966. Poi c’è la Ferrari 512 BB Competizione 1978 (1,8-2,8 milioni) praticamente intatta rispetto a quando ha corso nella 24 Ore di Le Mans di quell’anno. Infine, c’e la carcassa accartocciata di una rarissima 500 Mondial Spider Serie I del 1954 di Pinin Farina valutata fra 1,2 e 1,6 milioni nonostante le condizioni.