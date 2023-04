Cupra alla Milano Design Week reinterpreta gli interni dell’auto con materiali e tecnologie innovative

CUPRA ha presentato le sue innovazioni in design e sostenibilità durante la Milano Design Week 2023, mostrando materiali ecosostenibili e tecniche di lavorazione avanzate per i futuri modelli del marchio

L’evoluzione delle automobili non riguarda la ricerca di valori di emissioni sempre più bassi, ma anche i materiali utilizzati negli interni ed esterni dei veicoli. Cupra, casa automobilistica spagnola e figlia di SEAT, punta sulla sostenibilità e l’innovazione tecnologica per rivoluzionare il design dei suoi veicoli elettrici, come dimostrato durante la Milano Design Week 2023. L’evento, tenutosi presso il CUPRA Garage di Corso Como 1, ha offerto un’anteprima delle soluzioni di design e materiali sostenibili che caratterizzeranno i modelli futuri del marchio, a partire dalla Tavascan, il SUV completamente elettrico in arrivo nei prossimi giorni.

Il team CUPRA, guidato da Francesca Sangalli, responsabile della divisione Color & Trim, si è concentrato sulla sperimentazione di materiali e processi di lavorazione innovativi ed ecosostenibili. Tra le novità presentate, la plastica ricavata da polimeri riciclati e lavorata mediante stampa 4D, un processo che permette di creare oggetti tridimensionali sensibili a elementi esterni come temperatura e luce. Questa tecnica conferisce alla plastica un aspetto particolare e un impatto ambientale ridotto.

Anche i tessuti che rivestono i sedili sono stati rinnovati: la pelle naturale è stata sostituita da microfibra composta per il 72% da poliestere riciclato, mentre la stampa 4D è stata utilizzata anche per ridurre gli sprechi di materiale e ottenere trame ed effetti unici. Questi materiali ecosostenibili rispecchiano le esigenze delle nuove generazioni, sempre più attente all’ambiente e alla sostenibilità.

Durante la Milano Design Week, il CUPRA Garage si è trasformato nella “Cupra Garage Milano – Design Edition“, un format pensato per offrire un’esperienza immersiva e mettere in mostra le collaborazioni del marchio con aziende che condividono la sua filosofia, come Gandía Blasco (arredamento), Fini (cibo) e San Miguel (bevande).

Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia, ha sottolineato come il nuovo approccio al design e la sostenibilità ambientale abbiano permesso a CUPRA di conquistare un pubblico giovane e dinamico, attento alle prestazioni e alla tecnologia. L’obiettivo di CUPRA è esplorare autenticità e unicità, valori importanti per le nuove generazioni che trovano nella community “CUPRA Tribe” la possibilità di esprimere sé stesse e vivere appieno la propria autenticità.

La Tavascan sarà il primo modello a introdurre gli interni rivoluzionari e sostenibili ideati dal team di Francesca Sangalli. Questa innovazione conferma l’impegno di CUPRA nel rispetto dell’ambiente e nella ricerca di soluzioni all’avanguardia, affermando il brand come leader nella sostenibilità e nel design nel settore automotive.

In conclusione, Cupra sta puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità per rivoluzionare il design delle auto, offrendo soluzioni che rispecchiano i valori delle nuove generazioni e reinterpretano l’autenticità del marchio.