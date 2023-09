DS Automobiles apre nel weekend i DS Store italiani

Domani e domenica è possibile scoprire da vicino la gamma E-Tense (composta da modelli 100% elettrici e ibridi plug-in) di DS Automobiles presso i 50 DS Store italiani grazie all'iniziativa E-lectrifying Experience.

Nel weekend del 16 e 17 settembre, DS Automobiles svela una nuova sfaccettatura del suo universo attraverso l’evento E-lectrifying Experience, ospitato nei DS Store sparsi sul territorio italiano.

Questa è un’occasione imperdibile per sperimentare la completa gamma del marchio francese, inclusi i modelli E-Tense 100% elettrici e ibridi plug-in. Il brand di Stellantis non si limita alla pura meccanica. Nelle sue vetture riesce ad incarnare lusso sofisticato, tecnologia all’avanguardia e l’eccellenza nell’ingegneria automobilistica.

DS Automobiles va oltre il semplice concetto di mobilità, offrendo ai suoi clienti una serie di esperienze di alto livello, da degustazioni di vini pregiati a esperienze enogastronomiche in compagnia di chef stellati. Tutto questo è reso possibile grazie a Only You, l’expérience DS, un programma di servizi su misura che esalta l’unicità e l’eleganza del marchio.

In Italia ci sono 50 DS Store in cui scoprire la gamma E-Tense

Il costruttore francese non sottovaluta l’importanza di una distribuzione esclusiva e personalizzata, resa possibile da una rete di 50 DS Store italiani e da una piattaforma di vendita online avanzata. Per i clienti che cercano qualcosa in più, il programma Only You offre una gamma di servizi personalizzati, tra cui DS Valet, DS Assistance, Rent A DS e il club esclusivo Only You Privilège.

Il focus rimane sempre sul cliente, il vero protagonista negli showroom. Qui, si ha l’opportunità di toccare con mano le innovazioni tecnologiche dell’azienda, supportato da driver esperti. In particolare, saranno valorizzate le qualità dei modelli E-Tense durante i test drive, mostrando i vantaggi principali della mobilità elettrica, come l’assenza di rumore ed emissioni, specialmente in ambito urbano.

Infine, vale la pena sottolineare che DS Automobiles non è nuova nell’ambito della mobilità sostenibile. Fin dal suo esordio, il marchio ha integrato l’elettrificazione nella sua strategia, partecipando anche a competizioni come la Formula E per accelerare lo sviluppo tecnologico.