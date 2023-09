EVO7: debutta in Italia il nuovo SUV a sette posti

EVO ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo EVO7, un SUV a sette posti con motore turbo benzina e un prezzo di 29.900 euro.

Nel segmento dei SUV a sette posti, l’Italia accoglie con entusiasmo il nuovo EVO7, l’ultimo veicolo prodotto da EVO – marchio di DR Automobiles Groupe. Si posiziona al vertice della gamma del costruttore italiano, portando con sé caratteristiche distintive e tecnologie davvero interessanti.

Il nuovo EVO7 non è solo un altro membro della famiglia EVO. Si distingue grazie a un design più affilato, pur mantenendo la robustezza meccanica che ha reso famoso il marchio italiano.

Vanta un motore turbo benzina da 174 CV

Il SUV a tre file vanta dimensioni imponenti con una lunghezza di 4795 mm, larghezza di 1870 mm e altezza di 1758 mm. Con un passo di 2810 mm e un peso di 1605 kg, è progettato per dominare le strade.

Sotto il cofano, l’EVO7 è alimentato da un motore turbo benzina da 1.5 litri con potenza di 174 CV e coppia massima di 288 Nm. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Nota degna di menzione sono i consumi dichiarati, pari a 7,4 litri ogni 100 km e le emissioni di 171 g/km di CO2.

Interni e dotazioni di serie

Gli interni del nuovo SUV sono disponibili in due configurazioni: una con sei posti singoli e l’altra con una terza fila di sedili abbattibile. In entrambi i casi, il produttore italiano offre uno spazio considerevole, variabile in base alla configurazione dei sedili.

Tra le dotazioni di serie, emergono due schermi: uno da 12.3 pollici per il sistema di infotainment e l’altro da 10 pollici che funge da quadro strumenti digitale. Il climatizzatore prevede dei comandi a sfioramento ed è separato dall’infotainment. E non dimentichiamoci di altre dotazioni come il tetto panoramico apribile, i sedili anteriori riscaldabili e i rivestimenti in ecopelle.

Essendo un modello di punta nella gamma EVO per il mercato italiano, il nuovo EVO7 costa 29.900 euro.