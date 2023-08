Per festeggiare i 40 anni della Panda 4x4, Niels van Roij Design ha realizzato la speciale one-off Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso assieme alla concessionaria olandese Keave Cars.

In onore del 40° anniversario dell’iconica Fiat Panda 4×4, Niels van Roij Design ha unito le forze con il dealer olandese Kaeve Cars per dar vita alla Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Questo progetto non è un semplice restyling, ma un lavoro certosino di ristrutturazione, rifinito con dettagli di lusso e personalizzazioni davvero uniche.

Il design esterno della speciale Panda si presenta in un’intensa tonalità Azzurro Blu, che evoca le profondità marine. Dettagli come i paraurti, gli specchietti retrovisori esterni e altre rifiniture esterne, precedentemente in plastica non verniciata, ora sfoggiano lo stesso colore della carrozzeria.

Una menzione d’onore va ai cerchi in acciaio colorati in tono con l’auto, impreziositi da anelli bianchi, e agli indicatori di direzione anteriori di colore bianco, che sostituiscono quelli originali verniciate in ocra.

L’abitacolo

Tuttavia, ciò che davvero distingue la Panda 4×4 Piccolo Lusso è l’abitacolo. Quello originale della Fiat Panda 4×4 Sisley era notevolmente deteriorato. Il team, in risposta, ha optato per una lussuosa tappezzeria in morbida pelle per le portiere, il cruscotto e i sedili.

Questi ultimi sono caratterizzati da tonalità di bianco e marrone, ispirate all’architettura mediterranea, e tessuto con piccoli quadrati che riflettono la silhouette squadrata della Fiat Panda. Al centro del cruscotto spicca un inclinometro, un chiaro segno che questo city car italiana non scherza quando si tratta di fuoristrada.

Il badge Sisley, raffigurante un uomo in canoa, appare su cruscotto, volante e portiere, rendendo omaggio alla vettura originale da cui deriva. Anche il bagagliaio ha ricevuto un upgrade: un pavimento in teak artigianale.

Il motore

Sotto il cofano, non ci sono state indicazioni di aggiornamenti meccanici o del motore. Pertanto, possiamo presupporre che, dopo il restauro, la Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso abbia ancora le specifiche originali, quindi un motore a quattro cilindri da 1 litro con potenza di 49 CV e un sistema 4WD di Steyr-Puch.

Se siete interessati all’acquisto, la speciale one-off è disponibile in vendita presso Kaeve Cars al prezzo di 30.000 euro. Niels van Roij, infine, ha sottolineato come questo progetto rappresenti per la sua azienda il debutto nel mondo dei restomod.