Fiat 600e: debutta il nuovo crossover elettrico di segmento B

La nuova Fiat 600e segna il ritorno della casa automobilistica torinese nel segmento B. Propone una gamma composta dalle versioni La Prima e RED, una batteria da 54 kWh e un motore elettrico da 156 CV. È ordinabile a partire da oggi.

Dopo tanta attesa, Fiat ha presentato ufficialmente la nuova Fiat 600e completamente elettrica, che segna il suo ritorno nel segmento B. Secondo quanto affermato dallo storico brand torinese, la 600e rappresenta la soluzione perfetta per gli amanti della città e per gli appassionati della vita all’aperto.

Con una lunghezza di 4170 mm, offre tanto spazio a bordo per un massimo di cinque persone, diversi vani portaoggetti anteriori (con capacità di 15 litri) e un bagagliaio da 360 litri. In Italia, la nuova 600e è disponibile in due versioni: La Prima e RED.

Promette fino a 600 km di autonomia con una sola ricarica

Viene fornita con una batteria da 54 kWh che promette un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km in quello urbano. A bordo è presente un sistema fino a 100 kW che permette di ricaricare rapidamente la batteria. Bastano meno di 30 minuti per raggiungere l’80% di capacità. In alternativa, è possibile ricaricarla utilizzando un caricatore di bordo standard da 11 kW e un cavo Modo 3 in meno di 6 ore presso le stazioni pubbliche.

Sotto il cofano della nuova Fiat 600e si nasconde un motore elettrico da 156 CV (115 kW) che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Grazie alle tre modalità di guida selezionabili Eco, Normale e Sport, la nuova 600e si adatta senza problemi a qualunque guidatore. In aggiunta, lo storico marchio torinese amplierà la gamma entro la metà del 2024 con il lancio di un motore ibrido.

Considerata la sorella maggiore della 500 Elettrica, presenta un frontale con linee più nitide e decise, il nuovo badge 600 cromato sia anteriormente che sulle fiancate e degli inediti fari a LED. Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi fino a 18” e con diametro di 690 mm, minigonne e passaruota neri. Da notare anche la bandiera italiana sul paraurti posteriore. Non mancano dettagli in nero lucido e cromati ed elementi brillanti dei fanali.

È la prima compatta ad avere la funzione di cromoterapia

Passando l’abitacolo, la nuova Fiat 600e promette il massimo comfort possibile. È la prima compatta ad offrire la funzione di cromoterapia in quanto i clienti possono selezionare fino a otto diverse colorazioni sia per l’ambiente radio che per l’illuminazione ambientale per un’esperienza d’immersione cromatica senza precedenti.

Il sedile del conducente dispone della regolazione elettrica dell’inclinazione e di una funzione di massaggio posteriore. I sedili sono in pelle sintetica e in color avorio, con il monogramma Fiat dagli accenti turchesi e un sistema di riscaldamento a tre livelli.

La dotazione di serie è completata da sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40), porte USB Type-A e Type-C, caricatore wireless per smartphone compatibili e funzione Keyless Entry con sensore di prossimità.

Vanta diverse dotazioni di sicurezza

A bordo del nuovo crossover elettrico troviamo una sistema di assistenza alla guida di Livello 2 per viaggiare in sicurezza. In particolare, abbiamo il cruise control adattivo, l’Intelligent Speed Assist, il Blind Spot Detection, la funzione Stop & Go, il freno di stazionamento elettrico, la frenata d’emergenza autonoma in caso di presenza di ciclisti e pedoni, la funzione Drowsy Driver Detection, i sensori a 360° e la retrocamera con vista a 180°.

Il portellone posteriore è ad apertura automatica mentre ci sono anche climatizzatore, sensori crepuscolare e pioggia, impianto audio con sei altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, quadro strumenti digitale da 7 pollici, servizi connessi e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 10.25 pollici, navigatore e radio.

Si parte da 29.950 euro

È possibile sfruttare l’app Fiat per gestire da remoto diverse funzionalità della Fiat 600e, come riscaldamento, climatizzazione, clacson, uso di fari e apertura/chiusura centrale delle portiere. Mentre la Fiat 600e RED è disponibile soltanto in rosso, la Fiat 600e La Prima viene proposta in quattro diverse tonalità: Arancio Sole d’Italia, Verde Mare d’Italia, Sabbia Terra d’Italia e Azzurro Cielo d’Italia.

Entrambe le varianti sono ordinabili a partire da oggi ai prezzi rispettivi di 35.950 euro (o 29.950 euro grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione) e 40.950 euro. L’arrivo nelle concessionarie italiane avverrà a partire da fine settembre.