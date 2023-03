Ford Capri: sarà il nome della seconda auto elettrica su base MEB?

Ford si prepara a lanciare il suo secondo modello 100% elettrico per il Vecchio Continente con alla base la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Potrebbe chiamarsi Ford Capri

Anche Ford è impegnata nel diventare una casa automobilistica 100% elettrica. La divisione europea attingerà dalla sua lunga storia per vendere i futuri veicoli elettrici nel Vecchio Continente e utilizzerà alcuni nomi del passato per far rivivere i bei momenti ai suoi fan.

Un nuovo report emerso nelle scorse ore rivela che la prossima auto elettrica per l’Europa si chiamerà Ford Capri e sarà il secondo EV ad essere basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.

Il capo designer ha rivelato che sarà un crossover sportivo

Nel corso di un’intervista con Autocar, Amko Leenarts – capo design di Ford Europa – ha affermato che il rilancio di nomi classici sarà una strategia molto importante per l’Ovale Blu. Leenarts ha detto che lo storico marchio americano sta cercando di fondere passato e presente e che, grazie alla sua esistenza, Ford può vantare una storia che nessun altro ha.

Il dirigente ha inoltre dichiarato che il pubblico ama il fatto che l’azienda sta riportando in vita nomi come Capri e in nuovi territori. Amko Leenarts non ha però alcun interesse per i design retrò; quindi, il prossimo modello sarà totalmente nuovo.

Adotterà il nuovo linguaggio di design visto già sull’Explorer EV

Sebbene il responsabile non abbia confermato direttamente che la prossima auto elettrica europea di Ford si chiamerà Ford Capri, ha detto che verrà utilizzato un linguaggio di design molto diverso da quello attuale. Tale decisione è stata presa in seguito ad alcuni feedback ricevuti dai clienti.

Questo spirito di cambiamento è stato già espresso attraverso il nuovo Ford Explorer 100% elettrico, che presenta delle forme più squadrate e un design minimalista rispetto agli altri veicoli dell’azienda.

Il capo designer riconosce l’importanza di creare qualcosa di interessante e non solo diverso. Dunque, il prossimo veicolo elettrico, definito soltanto come Sport Crossover, non sarà noioso.