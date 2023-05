Ford E-Tourneo Courier 2024: debutta il nuovo multi-activity vehicle 100% elettrico

Ford ha presentato in Europa il nuovo Ford E-Tourneo Courier 100% elettrico con diverse novità interessanti rispetto alla precedente generazione, tra cui gli aggiornamenti software via OTA.

Ford ha svelato nelle scorse ore il nuovo Ford E-Tourneo Courier durante un evento tenutosi a Copenaghen (Danimarca). Si presente sotto forma di un multi-activity veihcle a cinque posti con un design ispirato ai SUV, ma dalle dimensioni compatte – ideali per la città – per trasportare i passeggeri e i loro bagagli.

Propone un sofisticato motore elettrico e un’ampia gamma di funzionalità digitali e connesse, tra cui gli aggiornamenti via OTA che permettono di far evolvere l’EV nel tempo. Entro il 2024, la casa automobilistica americana ha intenzione di lanciare 10 veicoli completamente elettrici nel Vecchio Continente e il nuovo E-Tourneo Courier è uno di questi.

Arriverà prima la versione benzina da 125 CV

La versione 100% elettrica arriverà nel mercato europeo nel corso del prossimo anno, in seguito al lancio del Tourneo Courier con motore EcoBoost a benzina da 1 litro da 125 CV, che sarà ordinabile già da quest’estate e con le prime consegne previste entro la fine dell’anno.

A livello estetico, il nuovo veicolo elettrico della casa automobilistica americana coniuga al meglio stile, spazio e praticità all’interno di un prodotto maneggevole e compatto. Presenta sbalzi corti e linee semplici ed essenziali che rafforzano l’ampiezza visiva e la robustezza dell’esterno.

La variante elettrica vanta una barra luminosa “coast to coast” dall’aspetto futuristico e la griglia cromata tipica dell’Ovale Blu. Questo modello è stato sviluppato per trasportare fino a cinque adulti e i loro bagagli in tutta comodità grazie ai sedili posteriori frazionati 60/40 e a un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto a quello del modello precedente.

Inoltre, ci sono diverse zone dove riporre oggetti, tra cui una console centrale configurabile, un vano segreto e un frunk da 44 litri. Non mancano un quadro strumenti completamente digitale, il sistema di infotainment SYNC 4 con ampio display touch da 12 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti software via OTA e caricatore wireless per smartphone compatibili. La gamma comprende anche la versione Active con tetto a contrasto bianco o nero, modanature dei passaruota, barre al tetto e sedili dalla trama originale.

Offre quattro diverse modalità di guida

Sotto il cofano del nuovo Ford E-Tourneo Courier si nasconde un motore elettrico da 136 CV di potenza. Oltre alla funzione One Pedal, sono disponibili tre modalità di guida fra cui scegliere: Normal, Eco e Slippery. C’è anche un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Nel Tourneo Courier può essere ricaricato dal 10% al 100% in meno di 6 ore usando una presa domestica oppure dal 10% all’80% in meno di 35 minuti sfruttando la ricarica in corrente continua. Infine, il nuovo EV sarà costruito nello stabilimento di Craiova (Romania) a partire dalla seconda metà del 2024. Qui sarà assemblata anche la nuova Puma, che sarà proposta anche in una variante full electric entro il prossimo anno.

Martin Sander, General Manager di Ford Model e Europa, ha detto: “Prodotti innovativi come E- Tourneo Courier rappresentano il futuro di Ford in Europa: elettrico, divertente e spinto da un irrefrenabile spirito di avventura. Il nostro nuovo multi-activity vehicle 100% elettrico è l’ultima dimostrazione della nostra accelerazione verso una produzione globale di veicoli elettrici su larga scala, connessi, un vero e proprio must-have per i nostri clienti”.