Il preparatore texano ha spinto all'estremo il progetto del Ford F-150 dotandolo di sei ruote a trazione integrale e potenziando il motore fino a 700 CV e 868 Nm

Avete presente il Ford F-150? Il conosciutissimo pick-up americano è disponibile a listino anche nella specifica versione Raptor, che già più volte in passato è stata oggetto di modifiche e potenziamenti grazie all’impegno di diversi preparatori specializzati: tra questi spicca su tutti il nome di Hennessey, che negli scorsi giorni ha presentato l’ultima evoluzione del suo VelociRaptor 6×6, super pick-up di terza generazione che, per questa occasione, propone degli aggiornamenti ancora più estremi e aggressivi.

Rispetto al modello presentato nel 2022, il nuovo Ford F-150 VelociRaptor 6×6 di Hennessey conferma il terzo asse (che ha richiesto un allungamento del telaio) con il secondo completamente funzionale perchè dotato di bloccaggio indipendente e in grado di aumentare la trazione quando si viaggia su terreni sconnessi, nonchè le sospensioni Fox rinforzate e un’estetica da vero veicolo off-road senza compromessi, comprensiva di paraurti specifici all’anteriore e al posteriore e delle luci a LED sia sulla griglia che sul tettuccio. Se confrontato con il modello originale, il VelociRaptor 6×6 offre un cassone posteriore più capiente di quasi il 50% e anche una maggiore altezza da terra di circa sette centimetri, grazie all’adozione dei cerchi da 20” su pneumatici tassellati specifici.

E il motore? La terza generazione del Ford F-150 VelociRaptor 6×6 di Hennessey è equipaggiata con un V8 sovralimentato da 5.2 Litri in grado di erogare la bellezza di 700 cavalli e 868 Nm di coppia massima, chiamati in causa per spingere un veicolo 6×6 che misura quasi 8,2 m di lunghezza e pesa 2.948 kg. Con questi presupposti, il prezzo da pagare per metterlo in garage è davvero salato: servono infatti 500.000 dollari, che includono il veicolo “base” Ford F-150 Raptor R che di suo costa 109.000 dollari nonchè la garanzia di 3 anni e 58.000 km.