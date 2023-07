Ford Fiesta potrebbe ritornare come auto elettrica con piattaforma Volkswagen

La Ford Fiesta, uscita di produzione qualche giorno fa, potrebbe ritornare sul mercato in futuro sotto forma di auto elettrica e con alla base la piattaforma MEB Entry di Volkswagen.

Ford sta attualmente sviluppando la sua piattaforma globale per veicoli elettrici, con l’obiettivo di utilizzarla per i prodotti futuri. Questa mossa è vista come un passo fondamentale per portare la propria tecnologia in Europa, con la convinzione che il pianale in fase di sviluppo sarà altamente competitiva.

Parallelamente, la casa automobilistica americana sta preparando una versione elettrica della Ford Puma. Questa sarà basata su una versione rivista dell’architettura usata per il modello endotermico. La stessa piattaforma si troverà alla base di E-Tourneo Courier ed E-Transit Courier completamente elettrici.

Il brand americano si sta concentrando su altro al momento

Da parte sua, Thomas Schäfer – CEO di Volkswagen – non ha preso una posizione definitiva riguardo la possibilità di collaborare con altri produttori per sviluppare la sua architettura MEB Entry di dimensioni ridotte. Tuttavia, ha aperto alla possibilità di offrire la piattaforma a terze parti una volta che sarà pronta.

Per quanto riguarda la Ford Fiesta, una sostituzione diretta non è una priorità immediata per l’Ovale Blu. Come sottolineato da Martin Sander di Ford Europe, durante un’intervista con Automotive News Europe, l’azienda deve fare scelte sagge su dove investire i propri soldi per restare in positivo.

In un settore automobilistico in rapida evoluzione, i produttori stanno cercando di adattarsi e innovare. Ford non fa eccezione, con la sua attenzione rivolta allo sviluppo di una piattaforma globale per veicoli elettrici e all’adattamento di modelli esistenti alla tecnologia elettrica.

La possibilità di una Ford Fiesta elettrica su una piattaforma Volkswagen rimane aperta, ma non è una priorità immediata. Questo perché l’azienda sta concentrando le sue risorse sullo sviluppo della propria tecnologia e sulla valutazione di dove fare gli investimenti necessari.