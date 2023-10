General Motors torna in Europa con Cadillac Lyriq, SUV 100% elettrico

General Motors ritorna nel Vecchio Continente sfruttando Cadillac e il suo nuovo SUV completamente elettrico Lyriq. Il primo paese scelto è la Svizzera e presto seguiranno Svezia e Francia.

General Motors consolida la sua presenza nel mercato europeo delle auto elettrificate. Il colosso americano ha annunciato l’avvio della sua attività diretta al consumatore in Svizzera. La novità? La presentazione della Cadillac Lyriq, un SUV 100% elettrico di fascia alta basato sulla rivoluzionaria piattaforma Ultium.

Questo EV non è solo un nuovo ingresso nel panorama automobilistico, ma rappresenta una combinazione di lusso, prestazioni Elevate e le più avanzate tecnologie automobilistiche in un pacchetto interamente elettrico. Ma la Svizzera è solo l’inizio. Infatti, GM ha in programma di estendere la presenza di Cadillac in ulteriori cinque mercati europei nei prossimi anni. Svezia e Francia sono tra le prossime mete designate per l’espansione.

Le principali caratteristiche della Cadillac Lyriq

I clienti svizzeri avranno l’opportunità, a partire da oggi, di ordinare online la Lyriq. Inoltre, per chi desidera un’esperienza più diretta, sarà possibile recarsi presso il nuovo centro esperienziale Cadillac a Bahnhofstrasse per visionare, provare e ordinare il veicolo.

Il nuovo SUV completamente elettrico della casa automobilistica americana mira a ridefinire gli standard per i veicoli elettrici premium grazie alle sue caratteristiche e tecnologie all’avanguardia. Il cuore pulsante di questo prodotto è rappresentato da una batteria Ultium con 12 moduli da 102 kWh, abbinato a due motori elettrici. Questa combinazione, secondo le stime di General Motors, fornirà un’autonomia massima di circa 530 km con una singola carica completa e una potenza di 535 CV.

In termini di design, il costruttore americano non ha lasciato nulla al caso. La Cadillac Lyriq sfoggia una carrozzeria audace, distinguendosi chiaramente dagli altri concorrenti nel segmento dei veicoli premium, il che la rende particolarmente adatta al mercato europeo.

A livello estetico, il frontale combina perfettamente illuminazione e una griglia cristallina nera. Il tettuccio totalmente in vetro si estende fino allo spoiler, esaltando sia l’estetica che l’aerodinamica della vettura. Cadillac ha curato ogni dettaglio, sia esterno che interno, mirando a un livello di raffinatezza e personalità senza precedenti.

L’abitacolo, dal design pulito e semplice, presenta decorazioni in legno e metallo arricchite da dettagliati intarsi laser, riecheggiando la griglia esterna. L’approccio innovativo si estende alla prima applicazione produttiva di un ampio display LED curvo e senza soluzione di continuità.

E non è tutto. La nuova Lyriq offre anche una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di guida. Tra queste, la tecnologia Super Cruise per una guida semi-autonoma (che sarà disponibile in Europa una volta ottenute le necessarie approvazioni) e la cancellazione attiva del rumore per garantire un’esperienza di guida tranquilla e immersiva.

I clienti svizzeri hanno già la possibilità di prenotare l’EV sul sito Web di Cadillac Europe, con consegne previste per la prima metà del 2024.

General Motors apre la Cadillac City in Svizzera

Nel cuore di Zurigo, General Motors ha inaugurato la Cadillac City, un innovativo centro esperienziale dedicato al brand americano. Con una superficie di 600 m², questo spazio si pone come. Di riferimento per chi vuole immergersi nel mondo Cadillac e, in particolare, per chi desidera vedere da vicino la Lyriq a zero emissioni.

Questo centro non sarà solo un luogo dove ammirare e testare il SUV, ma si trasformerà in un hub dove gli appassionati potranno venire a scoprire ed esplorare l’ampia gamma di veicoli elettrici offerta dal costruttore americano.

Ma l’attenzione di GM per il mercato europeo non si ferma qui. L’azienda ha lanciato un nuovo sistema di acquisto digitale, rivoluzionando l’esperienza di acquisto dei clienti in paesi come la Svizzera, la Svezia e la Francia. Questa piattaforma permette di completare l’intero processo d’acquisto online, dalla configurazione alla gestione di titoli e registrazioni, fino alla programmazione della consegna. Tutto in pochi minuti, garantendo al cliente un servizio eccezionale ad ogni passaggio.

L’obiettivo del gruppo automobilistico americano in Europa è chiaro e ambizioso: promuovere l’adozione di EV attraverso veicoli altamente differenziati, che combinano prestazioni superiori e design d’avanguardia.