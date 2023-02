Honda: il listino prezzi aggiornato della gamma italiana

Honda e, al momento l’unica vettura Full Electric del marchio giapponese, nell’allestimento Advance viene proposta a partire da 40.600 euro

Honda ha annunciato l’aggiornamento del listino prezzi della sua gamma per l’Italia e valido a partire dal mese di febbraio da intendersi chiavi in mano e con IPT e PFU esclusi.

Honda listino prezzi 2023

Honda e, al momento l’unica vettura Full Electric del marchio giapponese, nell’allestimento Advance viene proposta a partire da 40.600 euro. La Honda Jazz e:HEV 2023, invece, è disponibile pr il mercato nazionale nelle versioni Comfort, Elegance, Executive e Crosstar Executive con prezzi rispettivamente di 24.500, 26.150, 27.800 e 29.400 euro. Hond Jazz e:HEV nella versione 2024, parte da 26.400 euro nella versione Elegance, 28.400 euro nella Advance, 29.450 euro nella versione Sport e 29.650 euro nell’allestimento Crosstar. Passando alla sportiva Civic Type R, parte da 58.300 euro sempre in Italia.

L'Honda HR-V e:HEV parte da 33.000 euro per l'allestimento Elegance. Si passa A 35.500 euro per l'Advance, 37.250 euro per l'Advance Leather fino a 38.000 euro per il top di gamma Advanced Style. La Honda CR-V e:HEV è al momento la vettura con più allestimenti a listino. Si parte dai 41.400 euro della Elegance Navi e si arriva ai 49.450 euro della Executive Navi AWD. Nel mezzo potete anche scegliere versioni Elegance Navi Leather, Sport Line Navi, Lifestyle Navi, Elegance Navi AWD, Elegance Navi Leather AWD, Sport Line Navi AWD, Lifestyle Navi AWD.