Hyundai Pony Coupe: debutta in Italia il concept a 50 anni dalla sua creazione

La Hyundai Pony Coupe ritorna sotto i riflettori a distanza di 50 anni dalla sua creazione, curata da Giorgetto Giugiaro. Venne presentata per la prima volta al Salone di Torino nel 1974.

Hyundai ha dato un nuovo slancio alla storia dell’automobilismo annunciando il ritorno del suo adorato concept, la Hyundai Pony Coupe. A circa mezzo secolo dal suo debutto al Salone di Torino nel 1974, questo straordinario veicolo riconquista il palcoscenico automobilistico nel 2023, ricordando a tutti l’importanza di onorare le origini.

Il ritorno della Pony Coupe non è solo un mero esercizio di stile nostalgico. Sottolinea l’impegno della casa automobilistica sudcoreana nel mantenere la genuinità del design originale, tanto da essere alimentata da un motore a benzina a quattro cilindri da 1.2 litri che sviluppa una potenza di 80 CV, proprio come l’originale.

Inoltre, grazie alla trazione posteriore, la nuova versione mantiene un rapporto di fedeltà con il modello iniziale. Le dimensioni rimangono invariate, con 4080 mm di lunghezza, 1560 mm di larghezza e 1210 mm di altezza, come se la Pony Coupe fosse stata congelata nel tempo per 50 anni.

Il “nuovo” concept, infuso con lo stesso design esterno dell’originale, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Giorgetto e Fabrizio Giugiaro della GFG Style. I rinomati designer hanno preservato l’elegante linea del tetto e l’aspetto a cuneo della parte anteriore, rispecchiando perfettamente l’estetica della Pony Coupe.

La concept car non rinuncia al design minimalista dell’abitacolo originale, ricreando con cura un volante a razze singole e dei sedili avvolgenti con rivestimento bicolore. Questo ritorno alle origini rende omaggio al progetto originale, commissionato a Italdesign e rappresenta la prima vettura prodotta autonomamente dal marchio sudcoreano.

Hyundai non ha soltanto riportato in vita un modello iconico, ma ha creato una replica esatta del progetto originale, invece di un semplice restomod. Questa “nuova” Hyundai Pony Coupe è stata costruita come one-off, destinata a essere la gemma della collezione personale dell’azienda.

Ma il ritorno della Pony Coupe potrebbe presagire più di una semplice celebrazione del passato. Infatti, è stato rivelato ad Autocar che potrebbero esserci future collaborazioni tra GFG Style e Hyundai.

Quindi, chi può dire cosa ci riserverà il futuro? Potremmo assistere al ritorno di altre icone o alla nascita di nuove leggende. Ad ogni modo, il ritorno dello storico modello dimostra che il brand continua a celebrare la propria storia, innovando al contempo per il futuro.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Jaehoon Chang, presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha detto: “Nell’era dell’elettrificazione, una condizione fondamentale affinché Hyundai diventi leader della mobilità futura sarà la nostra capacità di rimanere fedeli ai valori fondamentali che abbiamo ereditato. In futuro, attraverso Hyundai Reunion e altre iniziative di comunicazione sul nostro patrimonio, continueremo a usare il nostro passato come vettore unico per la nostra innovazione futura”.

Giorgetto Giugiaro ha invece dichiarato: “Hyundai ci contattò per iniziare una progettazione completa di un modello, senza avere molta esperienza nel settore. All’inizio ero scettico perché all’epoca non conoscevo Hyundai. Siamo rimasti tutti colpiti dalla passione e dall’impegno dei suoi ingegneri. Erano acuti, curiosi, aperti ed estremamente desiderosi di imparare. Hanno immediatamente abbracciato metodi di lavoro che erano nuovi per loro. Si sono impegnati moltissimo per raggiungere l’obiettivo, per l’azienda e per i loro partner. Sono orgoglioso di aver assistito all’evoluzione che l’azienda ha vissuto, dal nostro primo incontro”.

SangYup Lee, Executive Vice President e Head di Hyundai Design Center, ha affermato: “Pony Coupe Concept riflette la gratitudine e la dedizione dell’azienda nei confronti dello spirito di sfida che i dipendenti di Hyundai avevano nel 1974. La rinascita della Pony Coupe Concept è un momento storico per Hyundai, perché rappresenta non solo i nostri inizi, ma anche il nostro impegno verso il futuro con nuovi sogni da realizzare”.