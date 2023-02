In arrivo una Mercedes Classe G “baby” entro il 2026?

Una possibile versione compatta della Mercedes Classe G potrebbe adottare il pianale MMA compatibile con motori termici ed elettrici

Una Mercedes Classe G “in miniatura”… sarebbe possibile? Secondo le ultime voci di corridoio riportate dal quotidiano Handelsblatt, sembrerebbe di sì: nei prossimi anni la Casa della Stella semplificherà parecchio il proprio listino e, in questo intervento di “pulizia”, potrebbe arrivare anche una versione “baby” della Classe G, diversa da quest’ultima come indole perchè meno avvezza al mondo fuoristrada e più incline alla scorrevolezza della guida in contesto urbano.

Nonostante le dimensioni sempre nell’ordine dei 4,80 metri in lunghezza, la nuova Mercedes Classe G “baby” dovrebbe riservare un pacchetto dalla presenza indiscutibile su strada, anche se più alla portata degli automobilisti di ogni giorno grazie a un’altezza da terra ridotta e una linea di carrozzeria generalmente più sportiva e meno squadrata.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, da Stoccarda non si sbilanciano troppo ma è molto probabile che su questo nuovo modello sarà introdotta la nuova piattaforma modulare MMA, predisposta con architettura di ricarica a 800V in modo da supportare delle autonomie in elettrico fino a 500 km. La Classe G “baby”, tuttavia, non sarà solo a batterie, ma verrà proposta anche con i più tradizionali propulsori endotermici. Una possibile data di presentazione e arrivo sul mercato? Non prima del 2026.