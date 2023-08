Kia EV5: il nuovo SUV elettrico si mostra in anteprima

Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese ha svelato in anteprima l'aspetto finale della nuova Kia EV5 completamente elettrica prima della presentazione ufficiale prevista per il 25 agosto.

Al Salone di Chengdu 2023 sarà presentata ufficialmente la Kia EV5, un nuovo SUV elettrico. In anticipo rispetto alle previsioni, le informazioni sul design finale e le specifiche tecniche sono state svelate nelle scorse ore dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese.

Sviluppata e prodotta in Cina, la nuova EV5 ha ambizioni globali e si prevede che verrà esportata in tutto il mondo. La rivelazione dell’EV5 Concept nel marzo 2023 aveva già anticipato molto di quello che vediamo ora. Infatti, il design della versione di produzione riprende molto quello della concept car, con minime variazioni.

Solo piccole modifiche rispetto alla concept car

Mentre il design rimane sostanzialmente identico, sono stati apportati piccoli cambiamenti: specchietti laterali tradizionali, maniglie delle portiere dal design aerodinamico, porta di ricarica leggermente più grande e fari a LED leggermente modificati.

Tutto ciò si inserisce in una carrozzeria che mantiene un’estetica quasi identica al concept. Nonostante l’interno non sia ancora stato svelato, ci si aspetta che la nuova Kia EV5 tragga ispirazione, sia in termini estetici che tecnologici, dalla sorella maggiore EV9.

Alla base ci sarà la piattaforma E-GMP

Parlando di dimensioni, il nuovo EV misura 4615 mm di lunghezza, 1875 mm di larghezza e 1715 mm di altezza, per un passo di 2750 mm. Queste cifre la collocano al fianco dello Sportage nella gamma del costruttore coreano, anche se con un motore elettrico.

La base tecnica della EV5 è la piattaforma E-GMP e presenta sospensioni anteriori McPherson e posteriori multi-link, in linea con gli altri modelli elettrici di Kia. Sotto il cofano troviamo un motore elettrico sincrono a magneti permanenti fornito da Vitesco Automotive Electronics. Questo propulsore eroga 218 CV di potenza e 310 Nm di coppia massima, tutti inviati alle ruote anteriori.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 185 km/h. L’energia proviene da una batteria Blade al fosfato di ferro e litio di BYD, ma al momento non si hanno dettagli sulla autonomia offerta.

In futuro, la casa automobilistica sudcoreana potrebbe presentare anche una versione dual motor con trazione integrale. La Kia EV5 sarà prodotto a Yacheng (Cina) grazie alla joint-venture con Yueda. Per concludere, il 25 agosto è la data da segnare sul calendario per la presentazione al Salone di Chengdu 2023.