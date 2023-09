Kia Sportage Special Edition: nuova versione esclusiva per il SUV da record

Arriva sul mercato il nuovo Kia Sportage Special Edition per rendere omaggio ai 30 anni di successi di questo modello, che ormai dal 2015 è il best-seller della casa automobilistica sudcoreana.

Il Kia Sportage è senza dubbio uno dei veicoli più importanti presenti ad oggi sul mercato. Il SUV compatto ha varcato un’importante soglia con oltre 7 milioni di unità vendute globalmente. Un modello di riferimento nel portfolio del produttore sudcoreano, lo Sportage si è distinto come il veicolo più venduto del brand dal 2015 in poi.

Le sue cinque generazioni, maturate in tre decadi, illustrano un impegno costante verso innovazione, estetica e dinamismo.

Alexandre Papapetropoulos, Director Product & Pricing di Kia Europe, ha detto che in 30 anni, attraverso cinque generazioni, la formula del successo di questo modello è rimasta invariata. Sottolinea l’importanza delle performance dinamiche e dell’attrattiva visuale nella conquista di una clientela globale.

Per onorare questa icona vera e propria, Kia ha annunciato l’arrivo del Kia Sportage Special Edition, una versione molto speciale che eleva ancora di più i livelli di comfort e stile, racchiudendo sia la storia che la visione futura del marchio.

Novità in arrivo con la Special Edition

Lo Sportage Special Edition è destinato a fare la sua comparsa sul mercato europeo entro questo mese e successivamente verrà introdotto in tutto il mondo. La serie speciale offre numerosi dettagli inediti che accentuano l’unicità e l’eleganza distintive dell’auto.

Questa special edition introduce profili laterali in nero lucido posizionati sui finestrini e sullo spoiler ed elementi distintivi di design con finitura cromata scura, che elevano l’estetica generale del veicolo.

Il design esclusivo del Kia Sportage Special Edition si arricchisce ulteriormente con cerchi in lega sportivi da 19” in nero lucido, vetri oscurati e protezioni sottoscocca anch’esse con finitura cromata scura.

In termini di colorazione esterna, avremo una nuova tinta denominata Wolf Grey, oltre ad altre varianti di colore come Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal ed Experience Green. Tutte saranno abbinabili a un tetto Pearl Black in variante bicolore.

Comfort interno di prim’ordine

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Special Edition offre un lusso senza pari. I sedili, realizzati in scamosciato e similpelle di qualità superiore, sono progettati per offrire una sensazione di comfort premium.

Sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldamento per sedili e volante e illuminazione ambientale opzionale elevano l’esperienza di guida. Due display touch da 12.3 pollici e funzione Smart Key arricchiscono ulteriormente l’equipaggiamento del SUV Kia mentre la nuova combinazione di colori interni in Midnight Green aggiunge un tocco finale di lusso.