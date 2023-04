Kimera EVO37 Martini 7: debutta l’ultima versione dell’esclusiva vettura

Kimera EVO37 Martini 7 è il nome dell'ultima versione della EVO37 progettata da Kimera Automobili. Questa volta rende omaggio alle sette vittorie conquistate dal team Martini Racing nel mondiale rally.

Kimera Automobili ha svelato l’ultima edizione speciale della sua EVO37 chiamata Kimera EVO37 Martini 7, in onore delle sette vittorie ottenute dal team Martini Racing nel Campionato Mondiale Rally (WRC). Questo progetto è frutto della collaborazione tra l’azienda, Martini e Miki Biasion.

Negli anni ‘90, Lancia aveva celebrato il quinto e sesto titolo mondiale ottenuti dalle auto Integrali con le speciali Delta Evoluzione Martini 5 e Martini 6. Tuttavia, nessuno aveva mai omaggiato la settima vittoria ottenuta dalla 037 con il team Martini Racing.

Martini e Miki Biasion hanno partecipato allo sviluppo di questo esemplare

Il brand ha dunque deciso di onorare l’eredità e i valori di coloro che hanno reso possibili queste vittorie attraverso la creazione dell’esclusiva EVO37 Martini 7. Persone di ieri e oggi, tra cui Claudio Lombardi, Sergio Limone e Vittorio Roberti, si sono uniti in questo progetto. Miki Biasion e Martini hanno fatto da ponte tra passato e presente, sposando e sostenendo l’idea di celebrare i sette titoli mondiali vinti con la Kimera EVO37 Martini 7.

La vettura è stata presentata venerdì scorso presso l’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo durante il Rally Costa Smeralda Storico, proprio dove nel 1983 era stata svelata la 037 Gruppo B con livrea Martini Racing. Luca Betti, fondatore di Kimera Automobili, insieme a Miki Biasion, Markku Alen, Kikki Kivimaki e Cesare Florio, ha annunciato la nuova auto.

L’esclusiva EVO37 Martini 7 è dotata di un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio, comprendente splitter, minigonne laterali e prese d’aria. Sui lati ci sono prese d’aria NACA e nuove aperture per l’estrazione dell’aria sul retro.

Il paraurti posteriore dispone di un sistema di sgancio rapido che consente di rimuovere la parte inferiore del retro, mostrando la meccanica della vettura simile alla 037 Gruppo B Evo 2. I cerchi sono stati completamente ridisegnati, richiamando quelli della Delta Evoluzione, ma resi più leggeri.

C’è tanta fibra di carbonio nell’abitacolo

L’interno dell’esclusiva EVO37 è rivestito in fibra di carbonio a vista e Alcantara azzurro traforato con cuciture rosse su sedili, cielo e pannelli delle portiere. La plancia è caratterizzata dai colori arancione fluorescente dei contagiri delle auto da corsa e ogni pulsante è etichettato come in passato. Nel tunnel centrale ci sono due leve per gestire l’ABS Motorsport e il controllo della trazione.

Infine, la Kimera EVO37 Martini 7 offre 50 CV in più di potenza rispetto alle altre versioni (per un totale di 550 CV) e pesa in totale circa 1100 kg grazie all’uso esteso di carbonio e kevlar.