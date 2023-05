La nuova Leasys partecipa all’Automotive Dealer Day 2023

Allo stand 93 uno spazio espositivo caratterizzato dalla duplice livrea Leasys e Clickar, il brand dedicato alla vendita dell'usato per il B2B

Dal 16 al 18 maggio si svolge l’Automotive Dealer Day 2023, l’evento europeo di riferimento per gli operatori del settore auto, ospitato presso il Centro Congressi di Veronafiere, che vede coinvolti tutti gli attori dell’automotive al fine di generare impulsi di innovazione e crescita per l’intero comparto. Leasys conferma, anche quest’anno, la sua partecipazione all’Automotive Dealer Day dove si presenta completamente rinnovata: un nuovo player pan-europeo della mobilità nato dal consolidamento delle attività tra Leasys e Free2move Lease. È una nuova realtà sempre più internazionale che ha come azionisti paritari Stellantis e Crédit Agricole, estremamente solida e in grado di offrire una molteplicità di soluzioni per una mobilità sempre più accessibile e sostenibile.

Presentata ufficialmente lo scorso 5 aprile, la nuova Leasys ha l’ambizione di diventare uno dei principali operatori multibrand del noleggio a lungo termine in Europa con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026. Un player di settore più forte e competitivo, e capace di offrire nuove opportunità di business sia per i potenziali nuovi partner sia per quelli già appartenenti alla propria rete.

Dunque, la manifestazione scaligera rappresenta per la nuova società un’occasione sia per rinnovare e rafforzare il legame con la rete commerciale che per presentarsi come partner strategico in grado di dare forma alla mobilità di domani.

La rete commerciale indiretta, su tutto il territorio nazionale, gioca un ruolo fondamentale per Leasys nella catena dei servizi offerti e rappresenta il punto d’interfaccia preferenziale con i clienti nella vendita di soluzioni di noleggio. Leasys sarà presente all’Automotive Dealer Day 2023 con uno spazio espositivo (stand 93) caratterizzato dalla duplice livrea Leasys e Clickar, il brand dedicato alla vendita dell’usato aziendale sia su target B2B che B2C. Clickar.com si attesta, infatti, tra i più importanti marketplace online per i professionisti del settore attraverso la vendita dei veicoli in asta e un punto di riferimento per i privati che possono accedere alle migliori offerte finalizzando l’acquisto on line o presso la rete dei Clickar Point presenti sul territorio.

La piattaforma digitale, inoltre, consente alla clientela business non solo di partecipare alle aste per l’acquisto dell’usato aziendale ma anche di proporsi come banditore per la vendita dei propri veicoli. In occasione dell’Automotive Dealer Day 2023 sul sito Clickar.com si terranno tre aste online: il 16 maggio la prima asta inizierà alle 18.00 e si chiuderà alle 12.00 del giorno dopo, mentre la seconda partirà alle 12:30 del 17 maggio per concludersi alle 16:00. La terza e ultima sessione si terrà alle 18.00 del 17 per finire alle 12.00 del 18 maggio. Saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale sull’andamento delle aste. Infine, in caso di aggiudicazione, per coloro che si saranno accreditati presso lo stand Leasys, la voltura sarà gratuita.