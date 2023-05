Lancia Certified: arriva in Italia il nuovo programma dedicato all’usato

Lancia Certified è il nuovo programma della casa automobilistica torinese dedicato ai suoi veicoli usati con meno di sette anni di età e meno di 150.000 km. Scopriamo come funziona.

Lancia ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Italia del nuovo programma Lancia Certified con l’obiettivo di valorizzare i suoi veicoli usati con meno di sette anni di età e meno di 150.000 km percorsi. Questo prevede un attento ed esclusivo processo di selezione, controllo e garanzia realizzato da un team di esperti.

Ogni auto viene accuratamente sottoposta a test e certificazioni unici tramite 120 controlli. La garanzia commerciale copre la maggior parte delle parti di ricambio danneggiate a causa di un guasto meccanico o elettrico fino a 24 mesi dalla data di consegna della vettura, con chilometraggio illimitato e senza franchigia.

È possibile usufruire dell’opzione di reso

In aggiunta, il cliente non dovrà sostenere alcun costo di manutenzione per 15.000 km/1 anno, oltre a poter usufruire dell’assistenza stradale h24 in Europa. Lancia Certified permetterà di effettuare un test drive su strada prima dell’acquisto e di sfruttare l’opzione Soddisfatti o Rimborsati per restituire il veicolo entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna oppure sostituirlo con un altro della stessa categoria.

Il nuovo programma della casa automobilistica torinese è valido in tutte le sue concessionarie nei quali sarà presente un corner espositivo dedicato.

Le dichiarazioni di Luca Napolitano

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha detto: “Con il lancio del programma Lancia Certified, oggi si compie un’altra tappa importante del Rinascimento Lancia, pensato per tutti i clienti e gli appassionati del marchio che sono interessati a possedere un veicolo usato Lancia certificato e garantito. Si tratta di un programma esclusivo, che trasforma l’esperienza di acquisto di un’auto usata in una vera e propria brand experience. Lancia Certified parte dall’Italia ma verrà poi esteso ai mercati in cui Lancia tornerà ad essere presente”.